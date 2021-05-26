В понедельник, 24 мая, стриминговая платформа Netflix заявила, что первая часть пятого и последнего сезона сериала "Бумажный дом" выйдет 3 сентября этого года.

Об этом сообщает Deadline.

В частности, в Netflix добавили, что вторая часть сериала выйдет уже 3 декабря.

"Когда мы начали писать сценарий пятого сезона в разгар пандемии (коронавируса - Ред.), мы чувствовали, что должны изменить то, что ожидалось от сезона из десяти эпизодов. Мы использовали все возможные инструменты, чтобы создать ощущение финала. Мы решили работать в чрезвычайно агрессивном жанре", - рассказал автор серии Алекс Пина.

Также он добавил, что во второй части больше внимания будет уделяться эмоциональному состоянию персонажей.

Отметим, что сериал "Бумажный дом" снят в жанре криминальной драмы. Действие разворачивается вокруг группы авантюристов во главе с профессором, которые планируют ограбление Испанского королевского монетного двора.

Ранее "Страна" сообщала, что Netflix завершил съемки второго сезона телесериала "Ведьмак". В съемках участвовали 89 актеров и 1200 членов команды, а события сериала были срежиссированы на 15 локациях в Великобритании. Съемки продолжались 158 дней.

Также напомним, что Netflix и Disney закрыли доступ к фильму "Волк с Уолл-стоит" из-за флешмоба против инвестфондов. Эксперты называют ситуацию беспрецедентной и опасной для рынка. Из-за пандемии наблюдается приток на рынок частных инвестиций.