Женева, 16-е: Байден и Путин договорились о встрече

Главная вопрос нынешнего политического сезона получил свой ответ: Джо Байден и Владимир Путин договорились о встрече. Определены и место – Женева, и дата – 16 июня, которая почти совпадает со всеми прогнозами, дававшимися раньше. Однако даже в этой ситуации говорить о том, что женевский саммит состоится со стопроцентной вероятностью, не приходится.

Причем дело не в Байдене и не в Путине. У обоих президентов действительно есть мотивация для встречи – иначе договоренность не состоялась бы, тем более в довольно сжатые сроки. И у обоих президентов есть цель.

Цель Байдена – вбить клин между Китаем и Россией, чтобы ослабить главного конкурента в борьбе за мировое господство. За это он готов платить уступками по другим направлениям.

Целью Путина, скорее всего, является удовлетворительное для него решение вопроса по Украине и ослабление санкционного режима. За это он тоже готов платить уступками по другим направлениям.

Но, собственно, в этих двух абзацах заложен ответ на вопрос – кто будет проигравшим в случае таких договоренностей: Китай и украинская власть. А также – Великобритания, которая в последнее время позиционирует себя как главная "партия войны" на Западе.

Наличие такой заинтересованности у двух сильных игроков и одного потенциального исполнителя означает, что в оставшиеся три недели наверняка состоятся попытки сорвать встречу с помощью какого-либо инцидента (не исключено, что на Донбассе или в Крыму).

Собственно, Лондон уже попытался использовать против России белорусский инцидент, но Вашингтон эту попытку отклонил. Но время у Лондона, Пекина и Киева еще есть.

Первым делом – самолеты: Украина начала санкционную войну с Белоруссией

Тем временем белорусский инцидент (то есть скандальное задержание оппозиционера Протасевича) вчера продолжал находиться в центре внимания всего мира. И, увы, в центре украинского внимания.

Вчера правительство Дениса Шмыгаля реализовало команду Владимира Зеленского относительно запрета авиарейсов в Белоруссию и из нее. Премьер объяснил это решение беспокойством за судьбу украинских граждан и возможной экономической выгодой от того, что теперь все страны, решившие не летать в Минск, будут использовать в качестве транзитных аэропортов украинские.

Однако аргумент насчет экономической выгоды весьма сомнительный: ведь очевидно, что авиакомпании из стран Евросоюза при одинаково неудобных вариантах выберут аэропорты в зоне Шенгена. То есть в выигрыше окажутся другие непримиримые противники режима Александра Лукашенко – Литва и Польша.

Что касается судьбы украинских граждан, то это вообще "разговоры для бедных". Если посмотреть список государств, которые запретили своим авиакомпаниям летать в Минск, то выяснится, что за судьбу своих граждан беспокоятся меньше 20 государств. Причем в списке нет находящихся неподалеку Чехии, Словакии и Венгрии. Больше того, там нет даже Штатов, которые обеспокоены судьбой своих граждан во всем мире.

При этом из всего списка "обеспокоенных" Украина является единственным государством, которое реально может пострадать от разрыва экономических связей с Белоруссией. Но экономику в приоритет украинские власти не ставят уже восьмой год, так что удивляться не приходится.

Дизтопливо не пахнет: в Украину везут горючее из России

Хотя в безвыходной ситуации прагматизм иногда берет верх. После того, как украинские власти закошмарили уголовными делами главного поставщика дизтоплива в страну "Глуско" (считая, что компания связана с Виктором Медведчуком), на рынке образовался неизбежный вакуум. Который, естественно, привел к росту цен. Попытка бороться с этим административными методами эффекта не дала, лишь озлобив водителей. И вот теперь "Глуско" нашли замену.

Вчера компания SOCAR завезла в Украину первую партию дизтоплива. SOCAR – государственная азербайджанская компания.

И никого не возмущает, что она будет ввозить в страну российское топливо. Украинские власти по привычке занимаются самообманом – крича об агентах, работающих на "страну-агрессор", они заключают соглашения, которые дают российскому бюджету больше, чем все остальные страны СНГ.

Ведь речь идет не только об "азербайджанском" дизтопливе, но и о "белорусском" угле, "словацком" (и еще чьем-то) газе и так далее. Причем во всех этих случаях Россия, естественно, в накладе не остается. В накладе остаются украинские потребители, которые вынуждены переплачивать комиссионные за этот самообман – и азербайджанцам, и словакам (швейцарцам, британцам), и белорусам.

Но нам ведь еще Петр Алексеевич объяснил, что независимость – это дорого. Даже в том случае, когда это все та же зависимость, только через посредников.

Киев без вакцины: как Ляшко выполняет обещания

А еще независимость в трактовке Порошенко-Зеленского – это отсутствие каких-либо гарантий медицинского обеспечения. Пусть даже не по злому умыслу, а просто из-за отсутствия денег и дилетантства национально сознательных чиновников.

Вчера была опубликована история о том, как юрист и волонтер Геннадий Друзенко решил найти в Киеве вакцину "Ковишилд". Зимой он был в числе тех, кому государство предложило уколоться для популяризации вакцинации, а к концу весны он решил выполнить инструкцию к вакцине и уколоться второй раз, как положено, спустя 12 недель.

Однако спустя 12 недель выяснилось, что гарантии повторного укола никто не давал. Даже публичным личностям. Как оказалось, сейчас ни в одном пункте вакцинации Киева вакцин нет!

И это – на шестой день после утверждения министра здравоохранения, который пообещал 10 миллионов уколов за 100 дней.

И это – в Киеве, который всегда старались сделать образцовым городом. Что же тогда говорить о провинции?

При таких раскладах сейчас вопрос уже не в том, успеет Виктор Ляшко привить двумя прививками 5 миллионов граждан, а в том, что сделает Зеленский, когда министр свое обещание провалит – уволит его или все же простит.