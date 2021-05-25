Мать задержанной в Минске вместе с Романом Протасевичем гражданки России Софьи Сапеги Анна Дудич прокомментировала опубликованное 25 мая видео из СИЗО с ее дочерью.

Комментарий женщины приводит RT.

На видео Сапега призналась, что является редактором Телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.

"Я не понимаю, какое она к этому имеет отношение, откуда эта информация. Что она говорит, я вообще не понимаю", - сказала Дудич.

По словам женщины, она знает о существовании такого ресурса, но ничего не подозревала о причастности к нему ее дочери.

"Я десятый раз просматриваю это видео и не понимаю, что она говорит... Я не понимаю вообще, что происходит. Какая "Черная книга", Софья? Или я запуталась, или это сон, или это подстава", - произнесла женщина.

Ранее "Страна" сообщала, что Сапега учится в Европейском гуманитарном университете Вильнюса. 25 мая, в день публикации видео, в Минске ее арестовали на два месяца.

Мы также писали о появлении первого видео после задержания Романа Протасевича, тоже записанное в минском СИЗО.