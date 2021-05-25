В Киеве две женщины путем обмана под предлогом гадания и снятия порчи отбирали сбережения у столичных пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры на своей странице в Facebook.

"По процессуальному руководству прокуроров Оболонской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 41-летней и 59-летней женщинам по фактам завладения чужим имуществом путем обмана по предварительному сговору группой лиц под предлогом гадания (мошенничество), а также в открытом похищенные чужого имущества по предварительному сговору группой лиц, повторно (грабеж), то есть по ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190 УК Украины", - заявили в пресс-центре.

В ходе следствия было установлено, что в марте и мае подозреваемые путем обмана под предлогом гадания и снятия порчи входили в доверие к лицам пожилого возраста. После чего, последние, будучи введенными в заблуждение, отдавали женщинами свои сбережения.

Помимо этого, в одном из эпизодов, обманув пенсионерку, подозреваемые открыто похитили у женщины золотые изделия. После совершения указанных уголовных правонарушений подозреваемые с места преступления исчезали, распорядившись чужим имуществом по своему усмотрению.

"По ходатайству Оболонской окружной прокуратуры города Киева районным судом г. Киева подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в 40 и 50 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц", - добавили в прокуратуре.

В данный момент досудебное расследование продолжается, злоумышленницам грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Скриншот: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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