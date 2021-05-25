После мартовского инцидента в Египте с контейнеровозом Ever Given крупнейшая компания международных контейнерных перевозок, логистики и обслуживания портовых терминалов из Дании Maersk решила открыть маршрут в обход Суэцкого канала. Она запустила свои контейнеры через Россию.

Как сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления, теперь маршруты грузов Maersk будут пролегать из Азии до Приморья на судах, а дальше - по российским железным дорогам до Новороссийска и оттуда - в Турцию.

Первые партии контейнеров уже были оформлены на таможне в Приморье 24 мая. Находкинская таможня оформила 247 транзитных контейнеров, которые следовали из стран Юго-Восточной Азии в Турцию. Груз прибыл в порт Восточный (Приморский край), в контейнерах находились автозапчасти и полипропилен.

Новый маршрут доставки грузов из Юго-Восточной Азии в регион Черного моря и Восточного Средиземноморья через порты Восточный и Новороссийск сократил время в два раза.

"Срок доставки по железной дороге между российскими портами составляет 12 суток. Общее транзитное время с порта убытия до порта прибытия - 25-30 суток, тогда как при традиционном морском пути через Суэцкий канал 40-45 суток", - сказал первый заместитель начальника таможни Юрий Кишинский.

Планируется, что перевозки по маршруту станут еженедельными.

Ранее, в 2019 году, компания Maersk открыла ускоренный маршрут доставки грузов между Азией и Европой через порты Восточный и Санкт-Петербург. С начала 2021 года по этому маршруту проследовало уже 1 986 контейнеров.

Напомним, в конце марта контейнеровоз Ever Given застрял в Суэцком канале и на несколько дней перегородил движение по нему.

После этого власти Египта решили углубить и расширить Суэцкий канал.