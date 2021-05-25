ВВС США объяснили полет американского бомбардировщика в небе над Черным морем учениями
Пока Россия в Крыму испытывала зенитный комплекс С-400, военно-воздушные силы США вместе с пятью союзниками по НАТО провели учения над Черным и Эгейским морями. Умения прошли в понедельник, 24 мая.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз американских ВВС.
С американской стороны в учениях участвовал известный стратегический бомбардировщик "Стратосферная крепость".
"Бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США провел учения в международном воздушном пространстве над Эгейским и Черным морями 24 мая 2021 года", - цитирует ТАСС заявление военных.
В учениях также приняли участие истребители Венгрии, Италии, Греции, Румынии и Болгарии.
В ВВС США отметили, что проведение таких учений демонстрирует "приверженность США коллективной обороне НАТО и способствует стабильности в европейском регионе".
В начале сентября "Страна" рассказывала, что над территорией Украины пролетели американские стратегические бомбардировщики В-52 в сопровождении украинских истребителей. То есть по сути украинские ВВС помогали американцам отрабатывать заходы на удар по российским объектам.
Через несколько дней после этого полет повторился, а в ВСУ заявили, что вылазки бомбардировщиков США над Украиной станут регулярными.