Опубликована полная расшифровка переговоров пилота Ryanair с диспетчером в Минске
В интернете опубликована полная расшифровка записи переговоров минского авиадиспетчера и пилота ирландской компании Ryanair, летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс.
Текстовую версию записи переговоров обнародовал Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.
"Страна" приводит этот документ.
Пилот (далее П): 09:28:58 Минск, добрый день. RYR 1TZ, FL390 подходит к SOMAT.
Диспетчер (далее Д): 09:29:04 RYR 1TZ, диспетчерская Минска, добрый день, радиолокационный контакт.
Д: 09:30:49 RYR 1TZ, Минск.
П: Да, продолжайте.
Д: RYR 1TZ, для вашей информации: у нас есть информация от секретных служб, что у вас на борту бомба и она может быть приведена в действие над Вильнюсом.
П: 1TZ, ожидайте.
П: 09:31:17: OК, RYR 1TZ, вы можете повторить сообщение?
Д: RYR 1TZ, я повторяю, что у нас есть информация от секретных служб, что у вас на борту бомба. Эта бомба может быть приведена в действие над Вильнюсом.
П: Понял вас, ожидайте.
Д: 09:31:42: RYR 1TZ, в целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (Международном аэропорту Минска - Ред.).
П: OК... это... понятно, дайте нам альтернативу, пожалуйста.
П: 09:32:59: RYR 1TZ.
Д: RYR 1TZ.
П: Бомба... прямое сообщение, откуда оно поступило? Откуда вы получили информацию об этом?
Д: RYR 1TZ, ожидайте, пожалуйста.
Д: 09:33:42: RYR 1TZ.
П: Продолжайте.
Д: RYR 1TZ, сотрудники службы безопасности аэропорта проинформировали, что получили e-mail.
П: Понял вас, сотрудники службы безопасности аэропорта Вильнюса или Греции?
Д: RYR 1TZ, этот e-mail поступил в несколько аэропортов.
П: Понял вас, ожидайте.
П: 09:34:49: Радар, RYR 1TZ.
Д: RYR 1TZ.
П: Не могли бы вы дать нам частоту (неразборчиво) компании, чтобы мы могли (неразборчиво).
Д: RYR 1TZ, повторите, какая частота вам нужна.
П: Нам нужно (неразборчиво) действиях компании, если ли какая-то частота для этого (неразборчиво).
Д: Вам нужна частота, RYR?
П: Верно, 1TZ.
Д: Ожидайте.
Д: RYR 1TZ, ожидайте.
П: Ожидаем.
П: 09:39:30: RYR 1TZ, Какие-то объявления?
Д: RYR 1TZ, Ожидайте, ждем информацию.
П: Не могли бы вы повторить, что я должен позвонить в аэропорт, что власти... (неразборчиво) должны перенаправить в...
Д: RYR 1TZ (неразборчиво), повторите.
П: 09:39:57: Радар, RYR 1TZ.
Д: RYR 1TZ, говорите.
П: Можете повторить IATA код аэропорта, куда власти рекомендуют нам перенаправить (рейс - Ред.)?
Д: RYR 1TZ, Понял вас, ожидайте.
П: Ок, (неразборчиво), можете ли вы еще раз назвать код IATA аэропорта, в который власти рекомендовали нам перенаправить?
Д: RYR 1TZ, Ожидайте.
П: Ожидаем.
Д: 09:41:00: RYR 1TZ.
П: Говорите.
Д: Код IATA MSQ (Минск).
П: Повторите?
Д: Код IATA MSQ (Минск).
П: MSQ, спасибо.
П: 09:41:58: RYR 1TZ И еще раз, откуда идет рекомендация перенаправить (рейс) в Минск? Откуда она пришла? Компания? Идет ли она от администрации аэропорта вылета или администрации аэропорта прибытия?
Д: RYR 1TZ, это наши рекомендации.
П: Можете повторить?
Д: RYR 1TZ, это наши рекомендации.
П: (неразборчиво). Вы сказали, что это ваши рекомендации?
Д: RYR 1TZ, Charlie-Charlie.
Д: 09.42.49: RYR 1TZ, у нас есть наземная частота для Вильнюса 131.750.
П: 131.75 у нас есть контакт... (неразборчиво).
Д: 09:44:38 RYR 1TZ, сообщите о вашем решении, пожалуйста?
П: Радар, RYR 1TZ.
Д: RYR 1TZ, сообщите о вашем решении.
П: 09:44:52: Мне нужен ответ на вопрос, какой код (неразборчиво) зеленый, желтый или красный.
Д: Ожидайте.
Д: RYR 1TZ, они говорят, код красный.
П: Понял вас, в таком случае мы просим удерживать текущую позицию.
Д: 1TZ, Понял вас, удерживайте позицию, сохраняйте FL390 направление на ваше усмотрение.
П: ОК, удерживаем позицию на наше усмотрение, сохраняя FL390 RYR 1TZ.
П: 09:47:12: RYR 1TZ, мы объявляем чрезвычайную ситуацию. MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, RYR 1TZ. Мы собираемся перенаправить (борт) в аэропорт Минска.
Д: RYR 1TZ, MAYDAY, понял. Ожидайте векторов.
П: Ожидание RYR 1TZ.
П: 09:48:10 RYR 1TZ, запрос на снижение до 10000 футов.
Д: RYR 1TZ, снижение FL100.
П: снижение (неразборчиво) RYR 1TZ.
Д: RYR 1TZ, с текущей позиции путь свободен KOLOS: Кило Оскар Лима Оскар Сьерра.
П: Прямо до KOLOS RYR 1TZ.
Д: 09:50:15 RYR 1TZ, как поняли?
П: Понял вас 5, RYR 1TZ.
Д: Принял.
Д: 09:50:24: RYR 1TZ, вам нужна информация об аэродроме и информация о погоде?
П: Мы можем (неразборчиво), частота службы автоматической передачи информации в районе аэродрома АТИС из Минска... этого достаточно.
Д: RYR 1TZ, вам нужна частота АТИС?
П: У нас есть. Это 128 850, 1TZ.
Д: 09:51:50: RYR 1TZ.
П: 1ТZ, продолжайте.
Д: RYR 1TZ, KOLOS, прибытие 2H, RW (величина видимости на ВПП) 31R, и сообщите, если вам нужны векторы.
П: Хорошо, KOLOS... можете сказать (неразборчиво).
Д: KOLOS, прибытие 2H.
П: KOLOS, прибытие 2H, RW 31R, RYR 1TZ.
Д: А частота АТИС 128.850.
П: 28.85.
Д: 09:52:29: RYR 1TZ и сообщите о пассажирах на борту, и есть ли на борту опасные грузы.
П: Никаких опасных грузов, ожидайте... и нам нужно 130, чтобы избежать.
П: 09:53:00 RYR 1TZ, поворот на 130, чтобы избежать.
Д: RYR 1TZ, понял вас, курс на 130, сообщайте о погоде.
П: Вас понял.
П: 09:54:45: RYR 1TZ, на борту 133 человека.
Д: 133 человека, принято, спасибо.
Д: 09:55:33 RYR 1TZ, когда будете готовы, сообщите о времени прибытия.
П: 09:56:48: RYR 1TZ, запрос о снижении на 9000 футов.
Д: RYR 1TZ, снижение FL90.
П: Снижение FL90, RYR 1TZ.
Д: 09:57:12: RYR 1TZ, теперь связывайтесь с Минском, подход на 125.9.
П: 125.9, RYR 1TZ.
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