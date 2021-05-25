В интернете опубликована полная расшифровка записи переговоров минского авиадиспетчера и пилота ирландской компании Ryanair, летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс.

Текстовую версию записи переговоров обнародовал Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

"Страна" приводит этот документ.

Пилот (далее П): 09:28:58 Минск, добрый день. RYR 1TZ, FL390 подходит к SOMAT.

Диспетчер (далее Д): 09:29:04 RYR 1TZ, диспетчерская Минска, добрый день, радиолокационный контакт.



Д: 09:30:49 RYR 1TZ, Минск.



П: Да, продолжайте.

Д: RYR 1TZ, для вашей информации: у нас есть информация от секретных служб, что у вас на борту бомба и она может быть приведена в действие над Вильнюсом.

П: 1TZ, ожидайте.

П: 09:31:17: OК, RYR 1TZ, вы можете повторить сообщение?



Д: RYR 1TZ, я повторяю, что у нас есть информация от секретных служб, что у вас на борту бомба. Эта бомба может быть приведена в действие над Вильнюсом.

П: Понял вас, ожидайте.

Д: 09:31:42: RYR 1TZ, в целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (Международном аэропорту Минска - Ред.).

П: OК... это... понятно, дайте нам альтернативу, пожалуйста.



П: 09:32:59: RYR 1TZ.

Д: RYR 1TZ.

П: Бомба... прямое сообщение, откуда оно поступило? Откуда вы получили информацию об этом?

Д: RYR 1TZ, ожидайте, пожалуйста.



Д: 09:33:42: RYR 1TZ.

П: Продолжайте.

Д: RYR 1TZ, сотрудники службы безопасности аэропорта проинформировали, что получили e-mail.

П: Понял вас, сотрудники службы безопасности аэропорта Вильнюса или Греции?



Д: RYR 1TZ, этот e-mail поступил в несколько аэропортов.

П: Понял вас, ожидайте.

П: 09:34:49: Радар, RYR 1TZ.

Д: RYR 1TZ.



П: Не могли бы вы дать нам частоту (неразборчиво) компании, чтобы мы могли (неразборчиво).

Д: RYR 1TZ, повторите, какая частота вам нужна.

П: Нам нужно (неразборчиво) действиях компании, если ли какая-то частота для этого (неразборчиво).



Д: Вам нужна частота, RYR?

П: Верно, 1TZ.

Д: Ожидайте.

Д: RYR 1TZ, ожидайте.



П: Ожидаем.

П: 09:39:30: RYR 1TZ, Какие-то объявления?

Д: RYR 1TZ, Ожидайте, ждем информацию.

П: Не могли бы вы повторить, что я должен позвонить в аэропорт, что власти... (неразборчиво) должны перенаправить в...



Д: RYR 1TZ (неразборчиво), повторите.

П: 09:39:57: Радар, RYR 1TZ.

Д: RYR 1TZ, говорите.

П: Можете повторить IATA код аэропорта, куда власти рекомендуют нам перенаправить (рейс - Ред.)?



Д: RYR 1TZ, Понял вас, ожидайте.

П: Ок, (неразборчиво), можете ли вы еще раз назвать код IATA аэропорта, в который власти рекомендовали нам перенаправить?

Д: RYR 1TZ, Ожидайте.

П: Ожидаем.

Д: 09:41:00: RYR 1TZ.

П: Говорите.

Д: Код IATA MSQ (Минск).

П: Повторите?

Д: Код IATA MSQ (Минск).

П: MSQ, спасибо.

П: 09:41:58: RYR 1TZ И еще раз, откуда идет рекомендация перенаправить (рейс) в Минск? Откуда она пришла? Компания? Идет ли она от администрации аэропорта вылета или администрации аэропорта прибытия?

Д: RYR 1TZ, это наши рекомендации.

П: Можете повторить?

Д: RYR 1TZ, это наши рекомендации.

П: (неразборчиво). Вы сказали, что это ваши рекомендации?

Д: RYR 1TZ, Charlie-Charlie.

Д: 09.42.49: RYR 1TZ, у нас есть наземная частота для Вильнюса 131.750.

П: 131.75 у нас есть контакт... (неразборчиво).

Д: 09:44:38 RYR 1TZ, сообщите о вашем решении, пожалуйста?

П: Радар, RYR 1TZ.

Д: RYR 1TZ, сообщите о вашем решении.

П: 09:44:52: Мне нужен ответ на вопрос, какой код (неразборчиво) зеленый, желтый или красный.

Д: Ожидайте.

Д: RYR 1TZ, они говорят, код красный.

П: Понял вас, в таком случае мы просим удерживать текущую позицию.

Д: 1TZ, Понял вас, удерживайте позицию, сохраняйте FL390 направление на ваше усмотрение.

П: ОК, удерживаем позицию на наше усмотрение, сохраняя FL390 RYR 1TZ.

П: 09:47:12: RYR 1TZ, мы объявляем чрезвычайную ситуацию. MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, RYR 1TZ. Мы собираемся перенаправить (борт) в аэропорт Минска.

Д: RYR 1TZ, MAYDAY, понял. Ожидайте векторов.

П: Ожидание RYR 1TZ.

П: 09:48:10 RYR 1TZ, запрос на снижение до 10000 футов.

Д: RYR 1TZ, снижение FL100.

П: снижение (неразборчиво) RYR 1TZ.

Д: RYR 1TZ, с текущей позиции путь свободен KOLOS: Кило Оскар Лима Оскар Сьерра.

П: Прямо до KOLOS RYR 1TZ.

Д: 09:50:15 RYR 1TZ, как поняли?

П: Понял вас 5, RYR 1TZ.

Д: Принял.

Д: 09:50:24: RYR 1TZ, вам нужна информация об аэродроме и информация о погоде?

П: Мы можем (неразборчиво), частота службы автоматической передачи информации в районе аэродрома АТИС из Минска... этого достаточно.

Д: RYR 1TZ, вам нужна частота АТИС?

П: У нас есть. Это 128 850, 1TZ.

Д: 09:51:50: RYR 1TZ.

П: 1ТZ, продолжайте.

Д: RYR 1TZ, KOLOS, прибытие 2H, RW (величина видимости на ВПП) 31R, и сообщите, если вам нужны векторы.

П: Хорошо, KOLOS... можете сказать (неразборчиво).

Д: KOLOS, прибытие 2H.

П: KOLOS, прибытие 2H, RW 31R, RYR 1TZ.

Д: А частота АТИС 128.850.

П: 28.85.

Д: 09:52:29: RYR 1TZ и сообщите о пассажирах на борту, и есть ли на борту опасные грузы.

П: Никаких опасных грузов, ожидайте... и нам нужно 130, чтобы избежать.

П: 09:53:00 RYR 1TZ, поворот на 130, чтобы избежать.

Д: RYR 1TZ, понял вас, курс на 130, сообщайте о погоде.

П: Вас понял.

П: 09:54:45: RYR 1TZ, на борту 133 человека.

Д: 133 человека, принято, спасибо.

Д: 09:55:33 RYR 1TZ, когда будете готовы, сообщите о времени прибытия.

П: 09:56:48: RYR 1TZ, запрос о снижении на 9000 футов.

Д: RYR 1TZ, снижение FL90.

П: Снижение FL90, RYR 1TZ.

Д: 09:57:12: RYR 1TZ, теперь связывайтесь с Минском, подход на 125.9.

П: 125.9, RYR 1TZ.

Ранее "Страна" приводила заявление белорусских властей о том, что они не принуждали экипаж посадить самолет Ryanair в Минске, а сообщение о минировании воздушного судна поступило профильному ведомству от людей, которые представились "солдатами ХАМАС".

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