Из-за случаев коронавируса в команде, выявленных во время тренировочного сбора, сборная Украины не выступит на командном чемпионате Европы по легкой атлетике.

Об этом сообщает пресс-служба федерации легкой атлетики Украины во вторник, 25 мая.

В частности, во время тренировочного сбора по подготовке к командному чемпионату Европы в команде было выявлено два случая заболевания Covid-19 – у Станислава Коваленко (бег) и Игоря Гончара (прыжки в длину). Атлетов изолировали.

"Поскольку эти спортсмены находились в тесном контакте с другими участниками сбора, есть риск распространения инфекции. После консилиума врачи сборной, учитывая требования медицинского протокола, обратились к тренерскому совету с просьбой отменить поездку на командный ЧЕ и досрочно прекратить сбор", - говорится в заявлении федерации.

Помимо этого, исполком ФЛАУ поддержал это нелегкое решение, поэтому украинцы в Польше не выступят», – сообщает Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Отметим, что турнир пройдет 29-30 мая в Польше.

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Украины по синхронному плаванию показала свой лучший результат на чемпионате Европы. Спортсмены сборной Украины по синхронному (артистическому) плаванию выиграли 8 медалей (4 золотых и 4 серебренных).

Также напомним, что украинская спортсменка добыла "золото" чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве. Это стало третьей медалью нашей команды на соревнованиях.