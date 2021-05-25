В связи с задержанием в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича белорусские активисты устроили акцию протеста перед посольством республики в Варшаве. На ней одна из единомышленниц Протасевича Яна Шостак поддержала оппозиционера, надрывно крича в микрофоны окруживших ее журналистов в течение минуты.

Видео акции, состоявшейся 24 мая, разлетелось по соцсетям.

Собравшиеся перед посольством Беларуси активисты белорусской оппозиции заявили: произошедшее в Минске показывает, что режим президента Александра Лукашенко способен на все. По их мнению, с августа прошлого года жители страны ждут решительного ответа Евросоюза на действия Минска, и призвали ввести жесткие санкции.

"Самое главное - ужесточить санкции. Наверное, большинство из вас не знает, но белорусская нефтяная компания собирается подписать контракт с PKN Orlen (польской нефтеперерабатывающей компанией - Ред.). Норвежская компания по-прежнему сотрудничает с белорусскими компаниями, в супермаркетах можно найти продукцию компаний режима", - возмутилась Шостак.

Она добавила, что в Беларуси люди боятся даже обсуждать политику с семьями.

Прокричав минуту, Шостак сказала, что "голоса белорусов не слышны, потому что люди боятся".

"Вот почему мы должны кричать здесь, чтобы помочь там. Конец тишине! Нам нужна поддержка, иначе режим убьет людей", - предупредила Шостак.

Ранее "Страна" разбиралась, что происходит вокруг Беларуси после задержания Протасевича.

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