Сегодня, 25 мая, отмечают Всемирный день щитовидной железы, в связи с чем в Минздраве напомнили, что склонность к расстройствам щитовидной железы имеет один миллиард людей. Это каждый восьмой житель планеты.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ на своей странице в Facebook.

В частности, для украинцев эта проблема особенно актуальна, ведь большая часть населения имеет дефицит йода и принимает его меньше нормы.

"Чем же так уникальна щитовидная железа? Гормон кальцитонин, который она производит, помогает регулировать уровень кальция в крови, а тиреоидные гормоны влияют на работу сердца, обмен веществ, нормальную сексуальную функцию, рост и развитие детей. Но для выработки гормонов щитовидной железе нужно "топливо" и для нее это - йод",- рассказали специалисты.

По данным Минздрава, природными источниками йода являются морепродукты, особенно морская капуста. Ни один другой продукт не содержит столько йода. Богатые на этот элемент белая рыба, овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, спаржа, зеленый лук, щавель и шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы и хурма), яйца, говядина и грецкие орехи.

Также медики советуют заменить обычную соль на йодированную и добавлять ее в уже приготовленные блюда, чтобы йод не испарялся из-за нагрева.

По данным Министерства здравоохранения, дневная норма йода должна быть такой:

Для детей и подростков - 90-150 мкг.

Для взрослых мужчин и женщин - 150-300 мкг.

Для женщин во время беременности и в период лактации - 200 мкг.

"Если йода не хватает, щитовидная железа увеличивается, но не может произвести достаточно так называемых йодсодержащих гормонов. Это - гипотиреоз. Как его распознать? Слабость, проблемы с набором или потерей веса, боли в мышцах, депрессия, задержка умственного развития у детей", - добавили в МОЗ.

Специалисты отметили, когда щитовидная железа вырабатывает слишком много тиреоидных гормонов - это гипертиреоз. Характерными признаками являются раздражительность, непереносимость жары, тремор, потеря веса на фоне повышенного аппетита, тахикардия (учащенное сердцебиение), нарушение сна.

"Регулярные осмотры у врача и здоровое питание позволят избежать вовремя выявить нарушения щитовидной железы. По этому особенно внимательно нужно следить женщинам - заболевания щитовидной железы встречаются у них чаще, чем у мужчин. В частности, от гипертиреоза (а именно от диффузного токсического зоба) женщины страдают в 9 раз чаще", - рассказали врачи.

Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине за пять лет в пять раз выросло число заболеваний щитовидной железы. По данным исследований, у женщин проблемы с гормонами щитовидной железы возникают в десять раз чаще, чем у мужчин.

Также напомним, как избежать дефицита йода и чем он опасен для здоровья. В частности, именно в этом микроэлементе нуждается организм для правильной работы гормонов щитовидной железы.