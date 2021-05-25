Высший совет правосудия (ВСП) включил Государственную пограничную службу Украины в перечень пользователей, которым разрешен полный доступ к Единому государственному реестру судебных решений.

Об этом во вторник, 25 мая, сообщает пресс-служба ВСП.

"Высший совет правосудия решил внести изменения в Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений и включить Государственную пограничную службу Украины в перечень государственных органов, которым предоставлено разрешение на полный доступ к информационным ресурсам Реестра", - заявили представители органа.

30 декабря 2020 года в ВСП поступило обращение Администрации Государственной пограничной службы Украины с просьбой рассмотреть вопрос о включении уполномоченных лиц Госпогранслужбы в перечень авторизованных пользователей, которым предоставлен полный доступ к информационным ресурсам Реестра с целью получения и обработки информации, формируемой в процессе их оперативной служебной деятельности.

В частности, ведомство хотело получить доступ к реестру, чтобы иметь возможность выявить повторность совершения уголовного или административного правонарушения, привлечения решений суда к исковой работе и материалов оперативно-сыскных дел.

"Согласно пункту 40 части первой статьи 20 Закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины" органам, подразделениям, военнослужащим, а также работникам Госпогранслужбы, которые в соответствии с их служебными обязанностями могут привлекаться к оперативно-служебной деятельности для выполнения возложенных на Госпогранслужбу задач предоставляется право, в частности, получать в установленном законом порядке по письменным запросам руководителей подразделений по оперативно-розыскной работе или разведывательного органа сведения из автоматизированных информационных и справочных систем и банков данных, создаваемых Верховным Судом, Офисом Генерального прокурора, Национальным банком Украины, Антимонопольным комитетом Украины, Фондом государственного имущества Украины, министерствами, другими центральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Украины", - добавили в ВСП.

Совет решил утвердить Изменения в Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений, включить Государственную пограничную службу Украины в перечень государственных органов, которым предоставлено разрешение на полный доступ к информационным ресурсам Реестра для выполнения возложенных на Госпогранслужбу задач.

В Высшем совете правосудия напомнили, что порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений утверждается ВСП, его администратором является государственное предприятие "Информационные судебные системы", а Государственная судебная администрация Украины, как держатель реестра, принимает организационные мероприятия, связанные с обеспечением его ведения.

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