В МОЗ ответили на главные вопросы по поводу вакцинации против Covid-19. Фото: pixabay

Представители Министерства здравоохранения Украины ответили на два самых распространенных вопроса о вакцинации против коронавируса, вызывающего Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ на своей странице в Facebook во вторник, 25 мая.

Первый вопрос звучал так: "Нужно ли перед вакцинацией делать обследование или анализы, например общий анализ мочи или крови, или мерить давление?".

Медики рассказали, что анализы сдавать не нужно. В частности, такие рекомендации не дает ни МОЗ, ни международные медицинские организации.

Также у представителей МОЗ спросили, нужно ли делать тест на коронавирус перед вакцинацией против Covid-19.

На что в министерстве ответили, что сдавать ПЦР-тест на коронавирус и антитела к нему нет никакой необходимости. 

Скриншот: нужна ли сдавать анализу перед вакцинацией против коронавируса

Скриншот: нужно ли сдавать тест на коронавирус перед вакцинацией

Скриншот: В Минздраве ответили на главные вопросы насчет вакцинации

Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ объяснили украинцам, надо ли делать прививку после контакта с зараженным коронавирусом. В частности, немедленную прививку от этой болезни можно не делать.

Также напомним, что в МОЗ рассказали, что нужно для записи на коллективную вакцинацию от коронавируса. По их данным, вакцинация будет проводиться при наличии достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на ваше предприятие

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