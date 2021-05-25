В прошлую среду, 18 мая, в некоторых частях Арктики и на северо-западе России температура превысила 30°C. Это значительно выше среднего значения для текущего времени года. Метеорологи говорят об "ошеломляющей волне тепла".

О рекорде сообщает издание The Independent.

Метеоролог из Великобритании Скотт Дункан охарактеризовал погодные условия в регионе условия как поистине исключительные для мая. Он добавил, что из-за быстрого потепления Арктики в будущем с большой вероятностью возникнут "сильные волны тепла".

А уже сейчас повышение температуры вызывает таяние льда и вечной мерзлоты в Арктике, в результате чего содержащийся во льдах метан выбрасывается в атмосферу и способствует глобальному потеплению.

Нынешняя волна тепла, скорее всего, сохранится. Ученый-климатолог Зак Лейб заявил, что в течение ближайшей недели температура в Восточной Сибири будет более чем на 10°C выше средней.

С другой стороны, температура, наблюдаемая сейчас, ниже температурного рекорда в Арктике, который в июне прошлого года был зарегистрирован в городе Верхоянске и составил 38°C. Для сравнения, в Майами только один раз регистрировали 37,7°C.

Майский температурный рекорд установлен вскоре после того, как новое исследование показало, что за последние полвека регион нагревается в три раза быстрее, чем остальная часть Земли.

Отчет, опубликованный Программой мониторинга и оценки Арктики, предупреждает, что изменения температуры в регионе могут иметь далеко идущие последствия для всего мира, в том числе могут привести к повышению уровня моря.

Ранее "Страна" сообщала прогноз ученых о том, что следующие пять лет станут рекордно жаркими.

Между тем прогноз уже дал сбой зимой, когда на традиционно жаркие штаты США обрушились холода и от морозов погибли десятки человек.