В Запорожье между посетителями ресторана сети быстрого питания McDonald's разгорелся конфликт из-за картошки фри. Мужчины отказывались уступить друг другу этот заказ, в результате один из них выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

Об этим идет речь в сюжете ТСН.

Инцидент произошел около 23:00 понедельника, 24 мая. Заведение уже было закрыто на вход, однако осталась возможность сделать заказ через специальное окно для выдачи еды водителям.

Двое мужчин заказали жареную картошку, а когда кассир сообщил, что блюдо уже готово и можно его забрать, гости ресторана принялись спорить, кому принадлежит заказ. После этого один из них достал травматический пистолет. Выстрелить мужчина успел только один раз, но попал оппоненту в бедро.

Свидетелям происшествия удалось выбить оружие из рук агрессора и скрутить его. Они вызвали на место происшествие полицию, однако к тому моменту стрелок уже успел убежать. Тем не менее, правоохранителям удалось установить личность преступника.

Теперь ему грозит 7 лет тюрьмы. Следователи еще не общались с подозреваемым, так как он все еще находится в больнице с сотрясением мозга.

Напомним, в прошлом месяце в Чикаго инцидент со стрельбой возле ресторана сети быстрого питания завершился смертью троих американцев.

Также мы писали о том, как киевляне атаковали возмущением одно из фаст-фуд заведений из-за его расположения - ресторан обосновался в Доме профсоюзов, где во время Майдана погибли люди.