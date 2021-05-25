Во вторник, 25 мая, полиция Николаева при поддержке бойцов спецподразделения КОРД задержала местного жителя, причастного к убийству историка-краеведа Владимира Щукина, который занимался анализом событий Холокоста. Резонансное преступление произошло 14 мая.

О задержании сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Правоохранители напомнили, что в день убийства в полицию позвонил житель одного из домов по проспекту Центральному и сказал, что дверь квартиры его соседа - известного в городе историка-краеведа - открыты, а сам он лежит на полу.

В результате проведенных следственных и розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 29-летний житель Николаева.

"Правоохранители выяснили, что злоумышленник познакомился с потерпевшим в одной из социальных сетей накануне убийства и, встретившись в его доме, нанес 67-летнему николаевцу многочисленные ножевые ранения в ходе конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений", - прокомментировал задержание начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

Во время санкционированного обыска в квартире злоумышленника полицейские обнаружили вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертизу.

Сейчас следователи вручили злоумышленнику сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и будут ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Как писала "Страна", тремя годами ранее в Николаеве убили еще одного известного историка, профессора Николаевского национального университета им. Сухомлинского Николая Шитюка.

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