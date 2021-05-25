Во вторник, 25 мая, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, когда и где состоится матч за Суперкубок Украины.

Об этом сообщает футбольный сайт FanDay.net.

"На данный момент сформирован проект решения от клубов, который находится на этапе утверждения исполнительным комитетом. Базовая дата начала сезона – 24 июля. Именно тогда состоится матч за Суперкубок Украины", - рассказал в своем интервью Дикий.

Также он напомнил что уже на следующий день, 25 июля, начнется чемпионат страны.

Исключением станут только матчи с участием участников Суперкубка - "Динамо" и "Шахтера".

"Поединки первого тура с участием этих команд будут перенесены после консультации с самыми клубами", - прояснил ситуацию исполнительный директор УПЛ.

Помимо этого, Дикий отметил, что рассматривается несколько вариантов места проведения. "В приоритете – Одесса и Киев. Финально согласуем локацию с участниками матча", - добавил он.

Отметим, что в 2020-м матч за Суперкубок состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский".

Ранее "Страна" сообщала, что итальянец Роберто Де Дзерби назначен новым главным тренером "Шахтёра". Подписанный с ним контракт рассчитан на два года. Итальянец стал уже 34-м главным тренером за 85-летнюю историю этой команды.

Также напомним, что в УПЛ сыграли первые три матча тура, в котором киевское "Динамо" может стать чемпионом. Футболисты "Колоса" из Ковалевки победили "Ворсклу" со счетом 3:0 и вошли в зону еврокубков.