В поселке Ясиня Закарпатской области преступники обокрали старую деревянную гуцульскую Плитоватскую церковь. Неизвестные вынесли из храма 300-килограммовый сейф еще австрийских времен с документами и деньгами.

Об этом сообщает настоятель храма Кристиан Рущак на своей странице в Facebook.

В частности, кража произошла в ночь на 24 мая. Злоумышленники взломали замок на церкви, выломали боковые двери и похитили старый австрийский сейф, где были документы на землю, на храм, святые книги и церковные (приходские) деньги, которые община собирала, чтобы оплатить работу мастеров-реставраторов.

"Логично предположить, что это сделали люди, которые конкретно знали, что в церкви есть сейф, и точно это не был какой-то отдельный вор, потому что сейф весит более 300 килограммов", - пишет настоятель храма.

Помимо этого, община просит помощи в поисках воров и передать всю имеющуюся информацию.

Отметим, что гуцульская церковь, о которой идет речь, находится между Ясиня и Лазещиной в урочище Плитоватый, построена в 18 веке.

Ранее "Страна" сообщала, что устроившие дебош в церкви на Подоле девушки записали видео-извинения. Одна из участниц скандального видео рассказала, что ее зовут Ева и что, выкладывая видео из церкви в сеть, она не думала, что "его увидят посторонние".

Также напомним, что в Одесской области ограбили церковь УПЦ. Неизвестный в селе Белино залез в храм Церкви Казанской иконы Божией Матери через окно и украл оттуда пять тысяч гривен.