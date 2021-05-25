Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" выступила с официальным заявлением по поводу решение Киева прекратить авиасообщение с Республикой Беларусь с 26 мая. В политсиле назвали его поспешным и не отвечающим интересам как Украины, так и украинских граждан.

Заявление опубликовано на сайте ОП-ЗЖ 25 мая.

В "Оппоплатформе" раскритиковали заверения власти о том, что прекращение полетов в Беларусь принесет экономические выгоды Украине. По мнению партии, оно выглядит странно с точки зрения логики и географии.

"Неизвестно, сколько международных компаний теперь захочет перестраивать свои маршруты, чтобы проложить их через Украину. Зато наши авиаперевозчики будут вынуждены закрывать рейсы, понесут новые убытки. Такими заявлениями власть демонстрирует склонность к нечестной конкуренции и мелочному меркантилизму", - говорится в тексте.

Также в партии напомнили, что Беларусь предоставила Украине площадку для переговоров о мире. И это дважды позволило остановить активные бои на Донбассе и избежать массовой гибели людей.

"Теперь же необдуманные действия и заявления официального Киева подрывают торгово-экономическое сотрудничество и усиливают напряженность в отношениях с одним из ближайших соседей и партнеров нашей страны. Подчеркиваем, что нынешняя украинская власть не имеет морального права давать оценки политическим процессам, происходящим в любой другой стране. Зе-команде нужно реанимировать демократию в своей стране: остановить репрессии против оппозиции, прекратить практику внесудебных санкций против собственных граждан, обеспечить свободу СМИ, а не уничтожать оппозиционные телеканалы одним росчерком пера", - заявили в партии.

Ранее "Страна" приводила слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, поскольку заботится о защите своих граждан и намерена остановить "произвол Минска".

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