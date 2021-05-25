Белый дом сообщил, что Байден и Путин обсудят в Швейцарии

Президент США Джо Байден в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня намерен обсудить проблемы, связанные с Украиной, Беларусью, а также темы стратегической стабильности.

Об этом в ходе брифинга во вторник, 25 мая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент США также поднимет тему Украины, подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, он также планирует обсудить Беларусь и передать нашу сильную обеспокоенность событиями там (...) Мы ожидаем, что они уделят много времени стратегической стабильности", - сказала она.

Ранее сегодня на сайте Белого дома также появилось заявление Псаки, в котором она поделилась подробностями повестки переговоров Байдена и Путина.

"Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией", - заявила Псаки.

Напомним, 25 мая представительства Байдена и Путина официально подтвердили дату и место переговоров лидеров двух государств, которая обсуждалась еще с апреля этого года, когда президент США предложил российскому коллеге провести личную встречу. Двусторонний саммит пройдет в Женеве почти через три недели, 16 июня.

Комментируя повестку переговоров в Кремле сообщили, что Путин планирует обсудить "состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".