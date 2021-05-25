В интернете появилось видео гражданки России Софьи Сапеги, которую 23 мая сняли с авиарейса Афины - Вильнюс вместе с координатором антилукашенсковских протестов Романом Протасевичем.

Судя по всему, ролик снят минскими следователями в СИЗО КГБ, где сейчас находится 23-летняя подруга Протасевича.

В видео она заявила, что редактирует Телеграм-канал "Чёрная книга Белоруссии", который "публикует личные данные сотрудников внутренних дел".

"Я, Сапега София Андреевна, 10 февраля 1998 года рождения, гражданка Российской Федерации, проживаю на территории Оитвы в городе Вильнюсе. 23.05.2021 летела на одном самолете с Романом Протасевичем. Также я являюсь редактором Телеграм-канала "Чёрная книга Белоруссии", который публикует личную информацию сотрудников внутренних дел", - сказала молодая женщина на камеру.

Ранее "Страна" сообщала, что девушка учится в Европейском гуманитарном университете Вильнюса по программе "Международное право и право Европейского союза". 25 мая в Минске ее арестовали на два месяца.

Мы также публиковали первое видео после задержания с Протасевичем, записанное в минском СИЗО.