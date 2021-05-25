Рейсы белорусской авиакомпании "Белавиа" в украинские города и из них отменены из-за решения Кабмина Украины о закрытии авиасообщения с Беларусью с 00:00 26 мая.

Соответствующее объявление разместила пресс-служба авиаперевозчика на своем сайте во вторник, 25 мая.

"В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа» авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 года. 25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22.40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23.40)", - заявили в "Белавиа".

Пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета (1 год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, 1 год с момента начала полета для частично использованных билетов).

Обращаться по этим вопросам туристам необходимо в места приобретения авиабилетов.

"Приносим извинения за доставленные неудобства по причинам, которые сложились независимо от нас. Выражаем свои искренние сожаления о том, как развивается ситуация", - добавили представители компании.

Напомним, после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем в Минске ряд стран закрыли авиасообщение с Беларусью или рекомендовали авиакомпаниям не входить в воздушное пространство республики.

В понедельник, 24 мая, участники саммита ЕС постановили запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза и летать над его территорией. Аналогичное решение сегодня принял и Кабинет министров Украины.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как украинцы смогут долететь в Москву после закрытия Киевом авиасообщения с Беларусью.