В июне в Украине завершится ВНО, в школах пройдут выпускные, привившимся начнут выдавать "ковид-паспорта", а для крупногабаритного транспорта введут летний режим передвижения по дорогам.

Читайте также о том, кому пересчитают пенсии и как изменятся тарифы на газ и электроэнергию в июне.

Цены на газ

Цена на газ по месячному контракту в июне у разных поставщиков варьируется от 7,88 грн до 12 грн за кубометр; годовых от 7,80 грн до 13,50 грн за куб.

Все эти цены - без учета доставки.

"Киевгаз" в июне, например, будет продавать топливо населению по 8,70 грн, но по области встречаются предложения и выше 12-ти гривен. Порядка десяти гривен за куб просят в Полтавской области, те же суммы в Одесской.

В среднем с учетом доставки конечная цена с июня составит 9,68-13,58 гривны за куб. А отдельным потребителям придется платить рекордные 15,19 гривны за куб.

Это почти вдвое дороже, чем украинцы платили за газ в последние месяцы отопительного сезона, когда Кабмин зафиксировал тариф на уровне 6,99 гривны (с доставкой было порядка 8,7 грн). Началось это подорожание еще с мая.

Детальнее о ценообразовании на газ - в материале "Страны" Газ по 15. Почему, вопреки обещаниям Кабмина, тарифы для украинцев не снизились.

Цены на электроэнергию

До 30 июня в Украине продолжит действовать льготный тариф 1,68 гривны за киловатт. С 1 июля его планируют повысить.

Это уже второй виток повышения. Первый был с января, когда отменили цену 90 копеек за первые сто киловатт.

Таким образом, июнь станет, судя по всему, последним месяцем, когда будет действовать "повышенные социальные обязательства" или ПСО - по крайней мере, в нынешнем их виде..

Конечная стоимость электроэнергии для бытовых потребителей, по прогнозам правительства, должна составлять от 2,6 грн в Киеве - и до 4 грн за кВт⋅ч в Ивано-Франковской и Луганской областях. Это в среднем рост в два раза.

Пенсии

С 1 июня в Украине автоматически пересчитают пенсии для работающих пенсионеров. Это коснется тех, кому назначили пенсию не менее двух лет назад. Сумма пересчета будет зависеть от страхового стажа и зарплаты.

Covid-паспорта

В конце июня планирую начать выдавать так называем "ковид-паспорта" - сертификаты, которые будут содержать данные о вакцинации, тесты на COVID-19 и приобретенный иммунитет после болезни.

Такие сертификаты должны облегчить украинцам пересечение границы с ЕС (при условии вакцинации сертифицированной в Европе вакциной). Ожидается, что ковид-паспорта будут в цифровом и бумажном виде.

ВНО

В июне в Украине будет в разгаре сдача основной сессии ВНО (Внешнее независим оценивание). Выпускники будут сдавать пять тестов: украинский язык и литература (1 июня), история Украины (4 июня), физика (8 июня), биология (10 июня), химия (15 июня). Результаты по всем предметам должны объявить до 30 июня.

С 29 июня по 16 июля также пройдет дополнительная сессия ВНО. Участие в ней примут те, кто по уважительной причине не смог сдать тесты во время основной сессии.

После сдачи ВНО и получения результатов, уже с 1 июля абитуриенты смогут создать электронный кабинет и загрузить в него документы для поступления в вуз.

Евро-2021

11 июня начнется Чемпионат Европы по футболу, в который прошла сборная Украины. Турнир должен был состояться прошлым летом, но был перенесен на целый год из-за ковида.

В июне будут проходить матчи группового этапа Евро-2020. 13 июня сборная Украины сыграет с Нидерландами, 17 июня - с Северной Македонией, 21 июня - с Австрией.

В случае, если наша команда под руководством Андрея Шевченко выйдет в 1/8 финала, за выступлениями футболистов продолжим следить с 26 июня. Финал - 11 июля.

Выпускные в школах

После окончания основной сессии ВНО в школах планируют провести выпускные для 11-классников. Каждая школа может самостоятельно выбирать формат проведения выпускного с учетом карантинных ограничений.

Проводить выпускные не запрещено, но школы должны соблюдать дополнительные меры: по возможности ограничить количество участников, соблюдать дистанцию. Некоторые учебные заведения будут проводить торжественную часть ан свежем воздухе, чтобы посмотреть на нее могли больше гостей.

Ограничения для грузовиков во время жары

С 1 июня в Украине начнут действовать сезонные правила для водителей крупногабаритного транспорта. На время, когда температура воздуха достигнет +28 и выше, грузовикам будет запрещено передвигаться по дорогам государственного значения в дневное время.

Это коснется транспорта с фактическим весом свыше 24 тонн и транспортных средств с нагрузкой на ось более 7 тонн.

Исключение будет действовать для грузовых автомобилей, которые перевозят опасные, быстро портящиеся грузы, живых животных и птиц, а также для автомобилей, которые связаны с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Переждать грузовики смогут на специальных площадках временной стоянки в полосах отвода

возле объектов дорожного сервиса.

Открытие аэропорта "Ужгород"

С июня восстановит полноценную работу международный аэропорт "Ужгород". Он не использовался для регулярных рейсов уже несколько лет после того, как истек срок соглашения со Словакией об использовании ее воздушного пространства для взлетов и посадок самолетов в Ужгороде. После того, как такое соглашение было подписано, закарпатский аэропорт возобновляет работу.

Первый рейс "Киев-Ужгород" запланирован на конец июня. Его осуществит компания Windrose. Она планирует совершать три рейса в неделю (понедельник, среда и пятница).

Взлетные полосы приводят в порядок. Фото: Закарпатская ОГА

При этом ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что в ближайшие несколько лет будет построен полностью новый аэропорт в Закарпатской области, чтобы самолеты могли совершать посадку без захода на территорию соседних государств.

Выходные в июне

В июне в Украине будут два дополнительных выходных - на Троицу и на День Конституции.

Троица будет 20 июня, выходным будет и понедельник 21 июня. То есть украинцев ждут долгие выходные 19, 20 и 21 июня.

День Конституции - 28 июня. Это понедельник, он будет выходным. То есть следующий уик-энд также будет долгим - 26, 27 и 28 июня.

Выходные в июне в Украине

Всего в июне 20 рабочих и 10 выходных дней.

Погода в июне

В июне синоптики прогнозируют дождливую погоду в Киеве. Осадки будут идти часто, периодически с грозами. В первые два дня будет довольно прохладно - до +15 днем. Затем дневная температура будет на уровне +19...+24.

Погода в Киеве в июне. Прогноз сайта Gismeteo