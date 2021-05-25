В понедельник, 24 мая, нашли повешенным в собственном доме водителя мэра города Рени Одесской области Игоря Плехова. Городской глава говорит, что ничего в поведении водителя не предвещало такого исхода.

Об этом сообщает "Бессарабия INFORM".

Водителя звали Юрий Бевз, ему было 58 лет. Согласно информации судебного медицинского эксперта он покончил с собой добровольно, никаких следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

"В понедельник утром я собрался на работу, сидел уже во дворе, не сомневаясь, что Юра, как всегда, будет за рулем, но в назначенное время он не появился. Я стал звонить, из телефона звучало "поза зоною досяжності…" Юра оставил предсмертную записку, которая находится в полиции", - рассказал Плехов.

В полиции подтвердили наличие предсмертной записке. В ней умерший обратился к родственникам с просьбой отнестись к его решению без осуждения, пишет, что ему "так будет лучше". Он указал, что на банковской карточке есть деньги для похорон, а пин-код родственники знают.

"Мне сегодня как будто второй раз отрезали ноги (Игорь Плехов передвигается на инвалидной коляске - Ред.). Юра для меня был не только водителем: он был мне и отцом, и братом. Хотя Юра жил по соседству и жил сам, я у него никогда в жизни не был дома. Почему он это сделал, не знаю, ничто вообще не предвещало такой беды", - сказал городской глава.

Кроме того, Игорь Плехов написал об утрате на своей странице в Facebook. Он сообщил, что плачет, хотя все и считают его сильным.

Напомним, сотрудник личной охраны президента РФ Путина покончил с собой в Кремле.

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