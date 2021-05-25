Во вторник, 2 июня, китайская корпорация Huawei Technologies Co. проведет презентацию, на которой будет представлена операционная система для смартфонов HarmonyOS.

Старт презентации намечен на 14:00 по центральноевропейскому летнему времени (15:00 по Киеву), сообщает пресс-служба корпорации.

Операционная система HarmonyOS (по-китайски называется "Хунмэн") впервые была запущена на устройствах "интернета вещей" (IoT) в августе 2019 года, после этого ее стали использовать в ноутбуках и устройствах для умного дома, а уже в июне ОС запустят и для мобильных устройств.

По словам вице-президента корпорации по искусственному интеллекту Ян Хайсун, Huawei намерена сотрудничать с разработчиками приложений и аппаратного обеспечения, чтобы предоставить потребителям новые услуги с помощью HarmonyOS.

Корпорация рассчитывает, что к концу текущего года количество устройств, которые будут оснащены этой операционной системой, достигнет 300 миллионов, в том числе более 200 миллионов из них будут устройствами производства Huawei.

В свою очередь представители китайского производителя бытовой техники Midea Group планируют выпустить к концу 2021 года около 200 новых моделей устройств на базе HarmonyOS.

Отметим, что на данный момент самыми популярными мобильными операционными системами в мире являются Android от компании Google и iOS от Apple. Таким образом, уже 2 июня китайская компания Huawei представит свою альтернативу этим ОС в виде HarmonyOS.

Напомним, ранее в этом году китайская компания Huawei представила новый смартфон Huawei Mate X2, который имеет гибкий дисплей.

А в декабре прошлого года в Госдепе США сообщили, что МИД Украины планирует демонтировать все оборудование китайской компании Huawei, установленное в ведомственных зданиях.

В июле 2020 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально признала китайских телекоммуникационных гигантов Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности.