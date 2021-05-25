Во вторник, 25 мая, мировые цены на нефть эталонных марок начали вновь повышаться в ходе торгов. Ранее оба контракта, Brent и WTI, временно переходили к снижению.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:11 МСК во вторник составляет $68,73 за баррель, что на $0,27 (0,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $66,30 за баррель, что на $0,25 (0,38%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Инвесторы продолжаются следить за развитием переговоров по иранской ядерной сделке. Переговоры в Вене, результатом которых может стать снятие санкций на поставки нефти из Ирана на мировой рынок, продолжатся на этой неделе. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что агентство и Тегеран на месяц - до 24 июня - продлили действие соглашения о мониторинге международными инспекторами иранских ядерных объектов.

Аналитик Rystad Energy Луиз Диксон отмечает, что перспективы сделки с Ираном были заложены в нефтяные цены еще во время начала переговоров в Вене ранее в этом году.

По ее словам, которые приводит MarketWatch, цены "все еще остаются на высоком уровне, поскольку приближается сезон высокого спроса на нефть, а карантинные меры смягчаются в Европе и США".

В следующий понедельник, 31 мая, в Штатах отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты в стране.

Росту потребления в США также будет способствовать успешная кампания по вакцинации от коронавируса, отмечают эксперты Goldman Sachs. Более 61% взрослого населения страны уже получили по крайней мере одну дозу вакцины, а число новых случаев COVID-19 на прошлой неделе увеличилось лишь на 0,5% - минимальный темп прироста с марта 2020 года.

Увеличение спроса на нефть позволит компенсировать ожидаемый рост предложения со стороны Ирана, считают в Goldman Sachs.

Тем временем аналитики прогнозируют, что влияние недавней волны коронавируса в Индии на нефтяной спрос будет полностью отражено в данных за май, пишет S&P Global Platts. В апреле импорт нефти и объемы нефтепереработки в стране оставались на высоком уровне.

Хотя прирост случаев заражения COVID-19 в Индии достиг рекордного уровня в начале апреля, локдауны в отдельных регионах страны стали ужесточаться позже в прошлом месяце и в начале текущего. В результате нефтепереработчикам удалось выполнить свои апрельские обязательства по импорту.

"Как и в прошлом году, реакция индийских нефтепереработчиков была медленной, поскольку нефть была закуплена заранее. Помимо этого, существовала неопределенность по поводу ослабления спроса, поскольку различные штаты приняли разные ограничительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса", - сказал советник S&P Global Platts Analytics по нефтяным рынкам АТР Ли Джит Янг.

Напомним, в Черном море произошел разлив нефтепродуктов. Море покрылось цветными разводами.

Также сообщалось, что в правительстве России оценили, как надолго в стране хватит нефти и газа.