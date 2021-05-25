Встреча политических советников лидеров стран Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия), запланированная на среду, 26 мая, пройдет в режиме видеоконференции.

Об этом со ссылкой на источник в российской делегации сообщает агентство ТАСС.

Телеграм-канал "Политика Страны" прокомментировал перспективы завтрашних переговоров.

"Завтра планируется встреча советников стран Нормандской четверки, на которой, как в очередной раз ожидается, должны рассмотреть "кластеры" по Донбассу. Но в силу тотального несовпадения позиций сторон перспективы по этому направлению не радужные. Некоторые подвижки возможны, разве что, по вопросам безопасности, а также по открытию КПВВ на линии разграничения на Донбассе. И то не факт", - пишет "Политика Страны".

"Встреча политических советников Нормандской четверки запланирована на завтра (26 мая – Ред.). Тематика все та же: прекращение огня, обмен пленными, кластеры", - сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Напомним, 13 мая на встрече с послами Большой семерки, Швеции и Европейского Союза руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который выступает представителем Киева на переговорах советников Нормандской четверки, сообщил, что направил письмо ко всем своим коллегам по этому переговорному формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно.

По словам спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, на этой встрече планируется обсудить возвращение к полному прекращению огня, разблокирование и реализацию итогов Парижского саммита 2019 года а также подготовку новой встречи лидеров стран Нормандской четверки на высшем уровне.

Последний раз советники лидеров Германии, России, Украины и Франции общались по видеосвязи 19 апреля. Тогда переговоры, по словам представителей РФ, завершились безрезультатно. А вот отчет Киева о результатах встречи был позитивным.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему Ермак запросил срочную встречу по Донбассу.