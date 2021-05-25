Во вторник, 25 мая, курс гривни на межбанковском валютном рынке ослабился до 27,495 грн/$1 с 27,445 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным дилеров коммерческих банков котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,485-27,505 грн/$1.

В то же время по данным Национального банка Украины, справочный курс гривни на межбанке во вторник ослабился до 27,45 грн/$1 с 27,43 грн/$1 в понедельник.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 26 мая – до 27,4553 грн/$1 с 27,4281 грн/$1 накануне.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 26 мая 2021 года.

BYN 1 белорусский рубль 10.9755

USD 1 доллар США 27.4553

EUR 1 евро 33.6643

JPY 10 японских йен 2.5208

PLN 1 польский злотый 7.5099

RUB 10 российских рублей 3.739

GBP 1 фунт стерлингов 38.8698

CZK 1 чешская крона 1.3226

SEK 1 шведская крона 3.3222

CHF 1 швейцарский франк 30.6523

CNY 1 китайский юань женьминьби 4.2861

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 21 мая составил 474,70 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $379,29 млн.

Напомним, перед выходными доллар подорожал на 5 копеек, а евро - на 3.

Также сообщалось, что НБУ договорился с Visa и Mastercard о снижении комиссии по платежам.