В Киеве мужчина из автомобиля Volkswagen с номерами "LEGIONER" напал с битой на водителя автомобиля Ford за то, что тот посигналил ему на дороге. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко поспешил обвинить в этом гражданина Романа Романюту. Однако он утверждает, что не имеет никакого отношения к этому инциденту.

Геращенко в своем Фейсбук-аккаунте опубликовал ФИО и год рождения Романа, его фотографию, а также призвал всех, кто знает о его местонахождении, проинформировать полицию.

На это Романюта отреагировал просьбой быть внимательнее, публично выдвигая обвинения.

"Друзья, сегодня купаюсь в лучах славы. Прискорбно только, что внимание к моей скромной персоне привлечено в негативном ключе и в связи с событиями, участником которых я не был. Примечательно, что с момента события и до этой минуты ко мне никто из сотрудников полиции по данному вопросу не обращался. Господину Геращенко хочу порекомендовать все же более внимательно изучать видео, прежде чем кидаться обвинениями на весь бескрайний интернет. Невооруженным глазом видно: приведенное им мое фото и человек на видео - два разных лица", - написал Роман.

Он добавил, что не может комментировать пост Геращенко, поскольку не допущен в его фейсбучные друзья, и попросил известить чиновника, что он вполне удовлетворится извинениями, принесенными в виде редактирования им поста, что его ФИО указано в нем ошибочно.

Между тем опубликовавшая видео инцидента пользовательница Фейсбука Катерина Деряга сообщила в паблике "Киев оперативный", что обидчиком с битой был некто Евгений Менесенко, и что после резонанса в социальных сетях и масс медиа он признался в содеянном, извинился и компенсировал материальный ущерб. Он также выразил готовность понести ответственность за нападение по закону.

Ранее "Страна" описывала все обстоятельства инцидента с "легионером" на дороге.

Мы также приводили реакцию Антона Геращенко.