В среду, 26 мая, в Украину прибудет первая партия вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, купленная за средства государственного бюджета, а не в рамках программы COVAX.

Об этом во вторник, 25 мая, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Груз с вакциной прибудет завтра в международный аэропорт "Киев" имени И.Сикорского (Жуляны). При этом ведомство не уточнило, сколько доз будет в этой партии.

Напомним, 21 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина подписала контракты с компанией Pfizer на получение вакцины от коронавируса в размере 21,2 млн доз. Из них - 1,2 млн доз страна должна получить в рамках глобальной инициативы COVAX. По этой инициативе уже 240 тысяч доз поставлено в Украину.

Что касается госзакупок вакцины от производителя, то соответствующий контракт украинские власти подписали 1 мая.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на четверг, 20 мая, заключены контракты на поставки в страну около 50 миллионов доз вакцин от коронавируса от разных производителей.

Также глава государства поставил задачу вакцинировать от коронавируса большинство украинцев, "которые нуждаются в прививке", до Дня независимости, 24 августа.