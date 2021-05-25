Канцлер Германии Ангела Меркель, которая похвалила американского президента за решение отказаться от санкций против газопровода "Северный поток-2", ожидает дальнейших переговоров с лидером США Джо Байденом по поводу газопровода.

Об этом канцлер заявила после саммита ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

""С Америкой наверняка будут еще дискуссии и переговоры по вопросу "Северного потока - 2". Ведь мы так или иначе очень критично относились к экстерриториальным санкциям, независимо от того, где они применяются", - заявила Меркель.

Канцлер отметила, что вопрос инвестиций и энергетических связей с Россией обсуждался на саммите в ходе дискуссии в понедельник вечером. И между странами есть энергетические отношения.

"Здесь я сказала бы, что мы не в одностороннем порядке зависим от России, но есть тесные энергетические отношения", - заявила Меркель.

Канцлер вспомнила, что поставки энергоресурсов производились даже во времена холодной войны. Кроме того, она призвала учитывать интересы Украины в транзите газа.

Напомним, Государственный департамент США не будет вводить санкции против оператора трубопровода "Северный поток - 2" - компании Nord Stream 2 AG.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему президента США Джо Байден решил не вводить санкции против строительства газопровода и что это означает для Украины.