Девушку бывшего главреда Телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, гражданку России Софью Сапегу, в Беларуси арестовали на два месяца. 23 мая ее сняли с рейса Афины - Вильнюс вместе с Протасевичем.

Об аресте сообщил русскоязычному эстонскому интернет-изданию "Открытые медиа" адвокат Сапеги Александр Филанович.

"Сегодня был допрос Софьи. Ее подозревают в совершении уголовно наказуемого деяния. Избрана мера пресечения - содержание под стражей на срок два месяца. Место содержания подозреваемой - СИЗО КГБ", - сказал юрист.

По словам Филановича, делом Сапеги занимается Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь. Адвокат добавил, что с него взята подписка о неразглашении и в ближайшее время он намерен посетить Сапегу в месте ее содержания.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Сапегу подозревают "в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии".

Сапега учится в Европейском гуманитарном университете Вильнюса по программе "Международное право и право Европейского союза".

На следующий день после задержания "Страна" публиковала первое видео с Протасевичем, записанное в минском СИЗО.

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