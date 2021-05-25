Геннадий Друзенко, юрист и волонтер, был в числе первых украинцев, которые привились от коронавируса в рамках кампании МОЗ по вакцинации публичных личностей.

Однако, как сообщил сам Друзенко "Стране", у него возникли проблемы с получением второй дозы прививки, без которой вакцинация от коронавируса не может считаться завершённой.

"Ситуация типично украинская. Завтра истекает ровно 12 недель, как я получил первую дозу вакцины от коронавируса. Прививался препаратом CoviShield. Так получилось, что я оказался одним из первых публичных людей в Украине, кто получил прививку. И вот сегодня я звоню на горячую линию МОЗ, на специальную линию по ковиду, и спрашиваю - где вторую дозу получить? Отвечают: где вам первую кололи, там и вторую колите. Звоню в 8-ю киевскую больницу - а там вакцины нет. Звоню в МОЗ, а там меня снова огорошивают: "Нет вакцин? Ну, ждите. Вторую дозу можно уколоть и через 90 дней". Я осторожно уточнил: "А вы инструкцию к вакцине вообще читали? Вторую дозу нужно уколоть максимум через 12 недель". Отвечают: мол, нет, это в наши должностные обязанности не входит. А где мне теперь найти вторую дозу вакцины?" - рассказывает "Стране" Геннадий Друзенко.

На этом поиски второй дозы препарата Друзенко не прекратил.

"Пришлось искать прямой телефон нового министра здравоохранения Виктора Ляшко. Трубку не взял, но отписался. Обещал, что мне перезвонят по этому вопросу и скажут, что делать. Четыре часа уже жду звонок. Ну, до завтра ещё время есть - посмотрим", - рассуждает юрист.

По его словам, в Киеве ни в одном пункте вакцинации сейчас нет вакцин. А значит, те, у кого подходит к концу максимально допустимый дедлайн для второй дозы прививки, не смогут вовремя ее получить. Из-за чего сама вакцинация становится бесполезной: иммунитет не выработается после лишь одной дозы.

"Нигде нет вакцин. Я знаю многих главврачей в Киеве - вакцины от коронавируса закончились. Ждут "манны небесной" из Кореи. Обещают, что вот-вот поступит новая партия препарата AstraZeneca. Я человек научный, я за вакцинацию. Но она должна быть проведена правильно, в срок, и в идеале - тем же препаратом, что в первый раз. Пока я не понимаю, что мне с этим делать", - отметил Геннадий Друзенко.

Напомним, на днях в половине украинских регионов не сделали ни одной прививки от коронавируса.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль выступая в парламенте сообщил, что Украина заключила контракты на поставку почти 50 миллионов доз вакцин от коронавируса, однако большая часть из них должна прибыть в страну во второй половине года.