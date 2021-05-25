В среду, 26 мая, в некоторые регионы Украины вернутся дожди. Как сообщили в Укргидрометцентре, через часть западных, северных и центральных областей Украины проляжет фронт, связанный с полем пониженного давления. Его центры будут располагаться над Ютландией и Балтийским морем.

В западных и северных регионах, в Винницкой области, а днем и на Черкащине ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории страны - без осадков. Ветер восточный, а на западе и севере страны юго-западный, 7-12 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха +10-15 градусов. В дневные часы потеплеет до +​​22-27, а в западных и северных регионах, а также в Винницкой области - до +19-24 градусов. В Карпатах ночью +4-9, днем +​​8-13 градусов.

В Киеве 26 мая ожидается небольшой кратковременный дождь (ночью местами), днем ​​местами грозы. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12-14, а днем прогреется до +​​20-22.

Температура воды в реке Днепр на гидрологическом посту Киев, на 9:00 25 мая составила 15,8 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик предупредила о дождях на севере Украины в среду и о жаре до +28 на востоке.

Также мы сообщали, что мощный ураган затопил в США штат Луизиана, пять человек погибли, сотни семей покинули свои дома.