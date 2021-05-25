Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что политика усиления санкций в отношении Российской Федерации больше не приносит результатов. Поэтому важно, чтобы к саммиту Евросоюза в июне Жозеп Боррель подготовил доклад о вариантах политике в отношении России.

Об этом лидер государства сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС пишет "Интерфакс" во вторник, 25 мая.

"В том, что касается России, усиление санкций в ответ на "замороженные" конфликты больше не является эффективной политикой", - заявил Макрон.

По его словам, у политики санкций есть границы, за которые заходить невозможно. Президент выразил согласие с журналистом, который сказал, что возможности новых ограничений в отношении РФ уже на исходе.

"А что тогда дальше? Вооруженный конфликт? Разрыв отношений", - сказа Макрон.

Французский лидер считает, что именно по этому важно, чтобы глава европейской дипломатии Жозеп Боррель к саммиту ЕС в июне подготовил доклад о возможных вариантах политики в отношении РФ.

Кроме того, Макрон заявил, что похожая ситуация наблюдается в отношении Беларуси. Он считает правильным вводить санкции в отношении Минска, но и призывает рассмотреть другие варианты.

Напомним, Франция, как и ряд других стран, ограничила авиасообщение с Беларусью. Такое решение было принято после задержания Романа Протасевича в Минске.