В Вознесенске Николаевской области несовершеннолетний юноша ездил за рулем автомобиля по улицам и стрелял из окна. Нарушителем оказался сын майора, который работает в Вознесенской исправительной колонии № 72.

Об этом сообщается в Фейсбуке издания "Вознесенский вестник".

Как говорится в записи, видео своей лихой езды со стрельбой Дмитрий Черный (так зовут подростка) выложил в своем Инстаграме. Из него видно, машина едет по улице Тимирязева, что в микрорайоне Болгарка.

"Вознесенский вестник" уже писал о Дмитрие и его отце Вадиме в апреле. Тогда семейство отличилось тем, что ночью в компании друзей в течение пяти часов громко слушало музыку. Кто-то из соседей не выдержал и вызвал полицию. Черные подумали, что это сделал сосед по фамилии Черник, с которым у него не раз возникали мелкие бытовые конфликты. Сотрудник колонии пожаловал к Чернику домой и принялся громко стучать в окна, разбудив всех домочадцев и испугав тяжело больного ребенка. Между тем эти люди не обращались к правоохранителям и мирно спали.

В итоге потревоженные соседи тоже вызвали полицию, и та составила протокол на Черного о мелком хулиганстве. Разбуженные супруги Черники до утра дежурили у дома, чтобы уберечь покой от соседа-дебошира. А когда рассвело, обнаружили на фасаде дома пятна от разбитых яиц и скорлупу.

Что касается инцидента с автомобилем, то как выяснило издание Вознесенска, согласно декларации 2019 года Вадим Черный занимает в колонии должность помощника начальника и владеет автомобилем ВАЗ 21214 (Нива). А жители города заверяют, что у его сына Дмитрия тоже есть личная машина ВАЗ 21099, на которой он свободно передвигается по улицам города. Вероятнее всего, она и фигурирует на видео.

Законодательство предусматривает за подобные нарушения штраф.

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