Завтра Украину посетит генсек ОБСЕ Шмид. В повестке визита встреча с Кулебой и поездка на Донбасс

В среду, 26 мая, генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничество в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид впервые после назначения в декабре прошлого года на эту должность посетит Украину. Она пробудет с визитом в стране до 30 мая.

Об этом во вторник, 25 мая, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

В рамках визита Шмид посетит линию разграничения в Донецкой и Луганской областях. Там глава ОБСЕ планирует ознакомиться с политикой безопасности и гуманитарной ситуацией, а также с условиями деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Завтра Шмид проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Ключевой темой встречи станет "укрепление роли ОБСЕ в сфере мониторинга ситуации на временно оккупированных территориях нашей страны".

"Они уделят особое внимание деятельности СММ ОБСЕ в Украине и повышению эффективности выполнения ее мандата, который охватывает всю территорию Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", - заявили в ведомстве.

Также 26 мая в 18:00 Кулеба и Шмид проведут совместную пресс-конференцию, которая будет транслироваться на странице МИД Украины в Facebook.

Отметим, что мониторинговая миссия ОБСЕ периодически сталкивается с препятствованием ее работе на Донбассе. На фоне этого посольство США в Киеве призывало все стороны обеспечить СММ беспрепятственный доступ, согласно договоренностям.

В апреле этого года члены организации собрались на экстренное заседание на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины.