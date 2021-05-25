Подтвержденных сведений о причастности России к инциденту с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске нет. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель и добавила, что во время вчерашнего саммита лидеров Евросоюза она призвала присутствующих к диалогу с Российской Федерацией.

Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление Меркель является очень важным в контексте встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которая запланирована в Женеве на 16 июня, считает телеграм-канал "Политика Страны".

"Она (Меркель - Ред.) заявила, что подтвержденных сведений о причастности России к инциденту с самолетом Ryanair в Минске нет. То есть коллективный Запад дает понять, что не намерен отказываться от с трудом начавшегося диалога с Россией из-за инцидента в Минске. Воинственные голоса с Британских островов и из Варшавы звучат пока весьма одиноко", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, США также не делают поспешных выводов о причастности России к задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Бомбы не обнаружили, но спецслужбы задержали находившегося на борту лайнера белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

В Европарламенте расценили инцидент как акт государственного терроризма. Британия стала первой страной, которая запретила полеты государственной белорусской компании "Белавиа".

"Страна" подробно описала, что произошло после задержания Романа Протасевича в мире и Украине.