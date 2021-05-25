В Министерстве иностранных дел Украины в ответ на ноту протеста белорусского посольства из-за решения Киева прекратить авиасообщение с республикой, порекомендовали диппредставительству апеллировать к власти своей страны.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске под надуманным предлогом, фактически взятие в заложники пассажиров гражданского рейса и коварный арест журналиста Романа Протасевича доказали отсутствие "красных линий" и непредсказуемость дальнейших действий белорусских властей. Именно поэтому, посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира", - заявил Николенко.

По его словам, прекращение авиасообщения с республикой было вынужденным и необходимым шагом для защиты украинских граждан и обеспечения безопасности. Спикер рассказал, что по примеру Украины соображений безопасности и ряд других стран принял аналогичные решения.

"Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот - деструктивная политика белорусских властей, которая нарушает базовые права человека, оказывает репрессии против своих и иностранных граждан, лишает страну государственного суверенитета в пользу России", - резюмировал спикер.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, который направлялся из Греции в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Взрывчатых веществ не обнаружилось, но в Беларуси задержали главного экс-редактора телеграм-канала "Нехта" Романа Протасевича, который находился на борту самолета вместе с подругой.

После этого лидеры Евросоюза потребовали избегать полетов над Беларусью и ввести против нее санкции. Ряд стран, в том числе и Украина, приняли решение ограничить авиасообщение с республикой.

В ответ на такое решение Киева белорусское посольство направило ноту протеста в МИД Украины, в заявлении решение Украины прекратить авиасообщение назвали "возмутительным" и "попыткой грубого экономического давления".