Участники саммита Европейского союза приняли решение расширить экономические санкции в отношении Беларуси и включить в санкционный список новые юридические и физические лица.

Об этом в ходе пресс-конференции во вторник, 25 мая, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, в Евросоюзе пришли к выводу, что при принудительной посадке самолета Ryanair в Минске были нарушены международные правила.

При этом Меркель не уточнила, какие конкретно ограничительные меры могут быть введены против компаний и граждан Беларуси, а также на какие сектора экономики этого государства повлияют новые санкции.

Напомним, после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту в Минске в понедельник, 24 мая, участники саммита ЕС постановили запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза и летать над его территорией.

В свою очередь председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси "будет иметь последствия", а ответственные за задержание журналиста понесут наказание.

Также мы писали, что глава Евросовета Шарль Мишель попросил европейских лидеров прийти на обсуждение Беларуси без электронных устройств из соображений конфиденциальности.