Летом все люди хотят добавить красок в свою жизнь: насладиться солнцем, наесться фруктов, съездить в отпуск. Создавать хорошее настроение и способствовать обновлению внешности будут стрижки - волос и бороды, яркий сочный маникюр.

Многие люди до записи в салон красоты обращаются к лунному календарю красоты. Звезды подсказывают нам, когда стричь волосы, в какие день случатся удачные эксперименты с окрашиванием, а также даты других косметических процедур.

Специально для читателей "Страны" мы публикуем лунный календарь стрижек на июнь 2021 года.

Лунный календарь стрижек и красоты на июнь 2021

Месяц начинается с убывающей Луны в Водолее. Завершится период 9 июня, когда спутник Земли перейдет в Близнецы. На протяжении этого периода не рекомендовано кардинально менять внешность. Ухаживайте за волосами, делайте маски для лица.

С приходом лета особую актуальность приобретают натуральные природные компоненты.

Если вы хотите освежить лицо, можно попробовать маску из клубники. Разотрите ее вилкой, добавьте обезжиренный творог и нанесите на 15 минут. После такого недельного курса кожа станет станет более подтянутой, а вы - более отдохнувшими. Идеальна для нормальной и комбинированной кожи.

Уход всех времен - питательная и увлажняющая маска из огурца. Для того, чтобы сок овоща лучше впитывался в кожу, натрите его на терке. После чего нанесите на 15 минут и стойте водой комнатной температуры. Такую процедуру можно проводить хоть каждый день. Результат будет вас радовать все больше и больше. Подходит для всех типов кожи.

Маска из абрикоса, перетертого вилкой, способствует естественному омоложению, подтягивает, борется с тусклым цветом лица. Во фруктовой смеси содержатся очень важные кислоты, цинк, витамины С и В. Она отлично подходит в том числе для жирной кожи.

Также на протяжении первых девяти дней месяца рекомендовано совершить важные летние покупки:

крем для лица с высоким содержанием SPF (от 30 и выше) - наносите примерно за час до выхода на улицу, можно под декоративную косметику,

термальную воду в виде спрея - используйте несколько раз в день, в жару вещь вообще незаменимая,

легкий бальзам для губ - плотный зимний отложите до наступления холодов,

если пользуетесь тональным кремом и пудрой - тоже выберете более легкие варианты, при желании - с мерцающими элементами, они освежат макияж.

10 июня, в четверг, на небе взойдет Новая Луна. Она будет в Близнецах - темпераментных, сильных и одновременно нежных. Представители этого знака не боятся самых смелых экспериментов во внешности. Последуйте и вы их примеру!

Как раз новолуние - самое идеальное время для стрижки и окрашивания. Поскольку вы уже знаете эту дату, записывайтесь к мастеру заранее, пока есть удобное для вас время.

Для женщин в моде остаются каре, короткие стрижки с открытым затылком. Никогда не перестанут быть популярными длинные волосы - ровные и волнистые.

Главные тренды окрашивания лета 2021 года:

персиковый блонд (как на фото ниже),

блонд с отросшими более темными корнями,

матовый черный без оттенков,

темно-русый.

С 11 по 15 июня, когда Луна перейдет в знак Льва, займитесь своей одеждой. Переберите летние вещи. Что-то ненужное - отдайте друзьям или нуждающимся (можно отнести в храм, отдать бездомным).

Главные цвета этого сезона - спокойный серый и лимонный желтый. Они отлично сочетаются как между собой, так и с другими летними цветами.

Если у вас немного серой или лимонной одежды - попробуйте с таким учетом обновить гардероб. Для начала можете купить футболку или серьги. Вы удивитесь, настолько сильно цвет этого лета зарядит вас позитивом.

С 16 по 23 июня займитесь маникюром и педикюром. Не забывайте увлажнять ваши руки и ноги специальными кремами. Отлично для этого подходит процедура обертывания воском - после нее ножа гладкая-гладкая.

Этим летом в тренде яркий маникюр. Приветствуются эксперименты с французским в цвете.

24 июня - Полнолуние. В эти сутки отложите поход к парикмахеру, на маникюр и другие процедуры. Вы можете остаться недовольны результатом.

Астрологи уверяют и люди подтверждают: после стрижки в Полную Луну волосы растут значительно медленнее.

С 25 по 30 июня можно спокойно посещать салоны красоты и ухаживать за собой в домашних условиях. Но помните, что эксперименты со внешностью в этот период все-таки лучше не внедрять.