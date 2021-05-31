Летом все люди хотят добавить красок в свою жизнь: насладиться солнцем, наесться фруктов, съездить в отпуск. Создавать хорошее настроение и способствовать обновлению внешности будут стрижки - волос и бороды, яркий сочный маникюр.
Многие люди до записи в салон красоты обращаются к лунному календарю красоты. Звезды подсказывают нам, когда стричь волосы, в какие день случатся удачные эксперименты с окрашиванием, а также даты других косметических процедур.
Специально для читателей "Страны" мы публикуем лунный календарь стрижек на июнь 2021 года.
Лунный календарь стрижек и красоты на июнь 2021
Месяц начинается с убывающей Луны в Водолее. Завершится период 9 июня, когда спутник Земли перейдет в Близнецы. На протяжении этого периода не рекомендовано кардинально менять внешность. Ухаживайте за волосами, делайте маски для лица.
С приходом лета особую актуальность приобретают натуральные природные компоненты.
Если вы хотите освежить лицо, можно попробовать маску из клубники. Разотрите ее вилкой, добавьте обезжиренный творог и нанесите на 15 минут. После такого недельного курса кожа станет станет более подтянутой, а вы - более отдохнувшими. Идеальна для нормальной и комбинированной кожи.
Уход всех времен - питательная и увлажняющая маска из огурца. Для того, чтобы сок овоща лучше впитывался в кожу, натрите его на терке. После чего нанесите на 15 минут и стойте водой комнатной температуры. Такую процедуру можно проводить хоть каждый день. Результат будет вас радовать все больше и больше. Подходит для всех типов кожи.
Маска из абрикоса, перетертого вилкой, способствует естественному омоложению, подтягивает, борется с тусклым цветом лица. Во фруктовой смеси содержатся очень важные кислоты, цинк, витамины С и В. Она отлично подходит в том числе для жирной кожи.
Также на протяжении первых девяти дней месяца рекомендовано совершить важные летние покупки:
- крем для лица с высоким содержанием SPF (от 30 и выше) - наносите примерно за час до выхода на улицу, можно под декоративную косметику,
- термальную воду в виде спрея - используйте несколько раз в день, в жару вещь вообще незаменимая,
- легкий бальзам для губ - плотный зимний отложите до наступления холодов,
- если пользуетесь тональным кремом и пудрой - тоже выберете более легкие варианты, при желании - с мерцающими элементами, они освежат макияж.
10 июня, в четверг, на небе взойдет Новая Луна. Она будет в Близнецах - темпераментных, сильных и одновременно нежных. Представители этого знака не боятся самых смелых экспериментов во внешности. Последуйте и вы их примеру!
Как раз новолуние - самое идеальное время для стрижки и окрашивания. Поскольку вы уже знаете эту дату, записывайтесь к мастеру заранее, пока есть удобное для вас время.
Для женщин в моде остаются каре, короткие стрижки с открытым затылком. Никогда не перестанут быть популярными длинные волосы - ровные и волнистые.
Главные тренды окрашивания лета 2021 года:
- персиковый блонд (как на фото ниже),
- блонд с отросшими более темными корнями,
- матовый черный без оттенков,
- темно-русый.
С 11 по 15 июня, когда Луна перейдет в знак Льва, займитесь своей одеждой. Переберите летние вещи. Что-то ненужное - отдайте друзьям или нуждающимся (можно отнести в храм, отдать бездомным).
Главные цвета этого сезона - спокойный серый и лимонный желтый. Они отлично сочетаются как между собой, так и с другими летними цветами.
Если у вас немного серой или лимонной одежды - попробуйте с таким учетом обновить гардероб. Для начала можете купить футболку или серьги. Вы удивитесь, настолько сильно цвет этого лета зарядит вас позитивом.
С 16 по 23 июня займитесь маникюром и педикюром. Не забывайте увлажнять ваши руки и ноги специальными кремами. Отлично для этого подходит процедура обертывания воском - после нее ножа гладкая-гладкая.
Этим летом в тренде яркий маникюр. Приветствуются эксперименты с французским в цвете.
24 июня - Полнолуние. В эти сутки отложите поход к парикмахеру, на маникюр и другие процедуры. Вы можете остаться недовольны результатом.
Астрологи уверяют и люди подтверждают: после стрижки в Полную Луну волосы растут значительно медленнее.
С 25 по 30 июня можно спокойно посещать салоны красоты и ухаживать за собой в домашних условиях. Но помните, что эксперименты со внешностью в этот период все-таки лучше не внедрять.