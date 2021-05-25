"Укрпочта" продолжит доставлять корреспонденцию в направлении Беларуси, поскольку компания входит во Всемирный почтовый союз. Доставка посылок будет происходить наземным автотранспортом. Об этом сообщается на сайте компании.

"Компания не будет использовать авиатранспорт для доставки отправлений в Беларусь в связи с принятым 25 мая решением правительства о том, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 00:00 26 мая. "Укрпочта" также позволит "Белпочте" отправлять посылки украинским клиентам. Ежемесячно из Украины в Беларусь отправлялось до 10 000 посылок, мелких пакетов, писем и почти такое же количество отправлений поступало в Украину", - говорится в сообщении.

Также "Укрпочта" обеспечит транзит отправлений других почт мира в Беларусь наземным транспортом.

"И также продолжит выполнение общего проекту с Windrose Airlines для международного мобильного маркетплейса Joom, в рамках которого выполняются регулярные грузовые чартерные рейсы из Гонконга в Киев с последующей транспортировкой части отправлений для Молдовы и Беларуси", - говорится в сообщении.

Компания предупреждает, что из-за изменения способа доставки не исключены изменения в сроках доставки отправлений в Беларусь.

Напомним, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Также мы публиковали перечень стран, которые также ограничили перелеты в Беларусь.

Ранее "Страна" писала о том, что Беларусь направила Украине ноту протеста из-за прекращения авиасообщения с республикой.