Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе на уровне политических советников лидеров стран Нормандской четверки пройдут в среду, 26 мая.

Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает "РБК-Украина".

В то же время собеседник журналистов не уточнил, пройдут переговоры в очном формате или встреча будет организована в режиме видеоконференции.

Напомним, 13 мая на встрече с послами Большой семерки, Швеции и Европейского Союза руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который выступает представителем Киева на переговорах советников Нормандской четверки, сообщил, что направил письмо ко всем своим коллегам по этому переговорному формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно.

По словам спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, на этой встрече планируется обсудить возвращение к полному прекращению огня, разблокирование и реализацию итогов Парижского саммита 2019 года а также подготовку новой встречи лидеров стран Нормандской четверки на высшем уровне.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему Ермак запросил срочную встречу по Донбассу.