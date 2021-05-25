Агрессивным мужчиной, который вышел из автомобиля с номерами "LEGIONER" и напал на машину и людей в Киеве, оказался Романюта Роман Александрович 1978 года рождения. После инцидента его объявили в розыск.

Об этом сообщает заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Романюту разыскивают по подозрению в нападении на автомобиль, повреждении машины и избиении людей, события записаны на видеорегистраторе потерпевших. Всех, кто знает о месте нахождении Романюты, просят обратиться в полицию.

"Или сам господин Романюта может сообщить о своем местонахождении и за ним приедет полиции", - написал Геращенко.

Напомним, мужчина за рулем Volkswagen с номерами "LEGIONER" обогнал сделавшую ему замечание машину Ford,, перекрыл ей дорогу и вышел, завязалась словесная перепалка. После чего он надел маску, достал биту из багажника и начал бить по Ford. Затем покинул место происшествия.

Также "Страна" сообщала, что в Виннице пьяный водитель ползал на четвереньках у машины и умолял не вызывать полицию.