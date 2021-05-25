Компания SOCAR New Enegry, которая входит в группу азербайджанских госкомпаний SOCAR, осуществила первую поставку в Украину дизельного топлива производства российской компании "Роснефть". Ранее компании подписали соответствующее соглашение.

Об этом со ссылкой на участников рынка сообщает издание Еnkorr.

"Ресурс объемом около 2 тыс. тонн был импортирован в адрес компании из группы ОККО", - сказал собеседник издания.

По данным данным Enkorr, квота нового оператора на май составляет более 100 тысяч тонн дизтоплива и 12 тыс. тонн сжиженного газа. Две тысячи тонн дизтоплива уже были импортированы в Украину для одной из сети АЗС.

Кроме того, фирма Socar New Enegry запустила в работу водные автомобильные заправочные станции (АЗК). Они предназначенные для заправки судов малых и средних размеров.

По данным пресс-службы SOCAR, одна из АЗК расположен в столице, на территории парка "Муромец", в урочище "Водоворот", вторая - в Одесской области, в акватории яхт-клуба "Совиньон".

Напомним, ранее единственным поставщиком нефтепродуктов "Роснефти" в нашей стране была компания Proton Energy Group S.A. Однако с 1 апреля компания прекратила поставки в Украину на фоне возбуждения уголовных дел против аффилированной с ним компании "Глуско", владеющей розничной сетью АЗС. "Глуско" связывали с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, что и сама компания, и Медведчук отрицали.

21 мая стало известно, что компания из группы азербайджанской госкомпании SOCAR cтала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украине и подписала соответствующий контракт.