Литовские дальнобойщики не будут менять свои маршруты для доставки грузов в обход Беларуси на фоне массовой отмены авиаперевозчиками сообщения с республикой.

Об этом изданию Delfi сообщил глава Национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Ромас Аустинскас.

В то же время, по его словам, в последнее время литовские перевозчики сталкиваются со случаями более тщательной проверки при пересечении белорусской границы.

"У нас долгое время был трудный переход границы - при выезде из Литвы в Беларусь их таможенные службы очень внимательно проверяют наших перевозчиков, часто грузы проверяются более тщательно и даже осуществляются физические перегрузки", - рассказал Аустинскас.

Глава ассоциации автоперевозчиков добавил, что в последнее время очереди грузовиков на литовско-белорусской границе увеличились.

"Мы видим еще одно: все проверки - это дополнительный доход, который они (белорусы) собирают в свой бюджет от наших перевозчиков", - сказал Аустинскас.

Напомним, после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту в Минске ряд стран закрыли авиасообщение с Беларусью или рекомендовали авиакомпаниям не входить в воздушное пространство республики.

В понедельник, 24 мая, участники саммита ЕС постановили запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза и летать над его территорией.

Уже сегодня в Литве вступил в силу запрет на прием в аэропортах и вылет из них самолетов, которые по маршруту следования пересекают воздушное пространство Беларуси.