Россия не может игнорировать мнение жителей Донбасса, получивших российские паспорта, поэтому ЦИК РФ прорабатывает вопрос их голосования на выборах в Госдуму. Такое заявление сделала председатель ЦИК Элла Памфилова, передает РИА Новости.



"С учетом того, что предложений очень много, и мы не можем игнорировать мнение граждан, мы разрабатываем и традиционную форму голосования на территории Ростовской области, опыт такой есть", - сказала Памфилова.



По ее словам, живущие на Донбассе россияне могут приехать и проголосовать на участках в Ростовской области.

"Сейчас мы разрабатываем дополнительные опции, технологическая сложность в том, что есть трудности с регистрацией", - добавила Памфилова и объяснила, что на портале Госуслуг, который позволяет воспользоваться различными сервисами, в том числе и связанными с выборами, гражданам нужно ввести место регистрации.



"Поскольку вот здесь есть проблема, сейчас мы рассматриваем, как ее решить", - добавила глава ЦИК РФ.

Выборы в Госдуму РФ запланированы на 19 сентября 2021 года.

Напомним, за последние два года почти 530 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Также мы сообщали, что Зеленский назвал паспортизацию на Донбассе первым шагом к аннексии региона Россией.