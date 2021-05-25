В селе Ушкалка, которое находится в Херсонской области, пронесся торнадо. Ураганный ветер повредил заборы, крыши нескольких домов и повалил деревья.

Об этом сообщает пресс служба полиции Херсонской области в Фейсбуке во вторник, 25 мая.

По данным правоохранителей, никто из людей не пострадал.

Тем временем, полицейские помогают местным жителям преодолевать последствия торнадо. Они обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями, чтобы узнать самые необходимые нужды.

Также работники полиции помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья.

Напомним, в начале лета в прошлом году в Херсонской области прошло грандиозное торнадо. Местные жители показали самые яркие кадры природного явления.

Также мы рассказывали, как штормы и торнадо прошлись по югу США, разрушая дома и унося жизни. Погибли как минимум три человека. Десятки людей получили ранения из-за весенней непогоды, которая неожиданно обрушилась на эти привыкшие к летним ураганам широты. Стихия затронула штаты Арканзас, Флорида, Луизиана и Миссисипи. Непогода обесточила около 20 тысяч зданий.