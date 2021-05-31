31 мая отмечают неофициальную, но популярную дату - Всемирный день блондинок. Это молодой праздник, который сначала появился в США, но стал популярным и в других странах.
Собрали интересные факты о блондинках и яркие открытки с поздравлениями.
Открытки с Днем блондинок
Ты красотка и умница. С Днем блондинок! Пусть в жизни чаще будет светлая сторона.
Пусть золото твоих волос и твоего сердца освещают жизнь. Ты - настоящий праздник! Ты блондинка, украшающая жизнь!
Поздравляю с Днем блондинок! Желаю оставаться такой же яркой и эффектной!
Ценю тебя не только за привлекательность и цвет волос, но за твою жизнерадостность, доброту, светлую голову. С Днем блондинок!
Блондинки - красота и нежность.
Вы радуете образом своим.
Пусть в вашей жизни неизбежно
Появятся любовь, добро и мир.
Поздравляю самую яркую, красивую и талантливую блондинку! оставайся такой же очаровательной.
С праздником всех блондинок! Сияйте, радуйтесь и радуйте!
Интересные факты о блондинках
- За цвет волос отвечают гены. Светлый цвет волос считается рецессивным признаком, темный - доминантным. Это значит, что блондину должны передаться две аллели этого гена (от отца и матери). Брюнетам - достаточно одной.
- У светловолосых людей от природы меньше темного пигмента меланина.
- Чаще всего натуральные блондины и блондинки встречаются на севере Европы, в Скандинавских странах.
- Натуральных блондинок в мире больше, чем блондинов.
- В Древнем Риме женщины наносили на волосы обесцвечивающие вещества и часами проводили время под палящим солнцем, чтобы волосы выгорели и стали светлее.
- В 19 веке для окрашивания волос в блонд стали использовать перекись водорода, которая разрушала темный пигмент меланин. Это было агрессивное, иссушивающее волосы средство. Тем не менее с него началась революция в окрашивании волос.
- Среди известных блондинок, которые от природы имели темный цвет волос, Мерилин Монро, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон. Популярными они стали со светлым цветом волос.
- С блондинками связан стереотип, как о чрезвычайно привлекательных, но легкомысленных и недалеких женщинах. Этот стереотип обыгрывается во многих фильмах, шутках. Однако многочисленные тесты на IQ, а также истории успешных женщин опровергают такой миф.