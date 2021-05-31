31 мая отмечают неофициальную, но популярную дату - Всемирный день блондинок. Это молодой праздник, который сначала появился в США, но стал популярным и в других странах.

Собрали интересные факты о блондинках и яркие открытки с поздравлениями.

Открытки с Днем блондинок

Ты красотка и умница. С Днем блондинок! Пусть в жизни чаще будет светлая сторона.

Пусть золото твоих волос и твоего сердца освещают жизнь. Ты - настоящий праздник! Ты блондинка, украшающая жизнь!

Поздравляю с Днем блондинок! Желаю оставаться такой же яркой и эффектной!

Ценю тебя не только за привлекательность и цвет волос, но за твою жизнерадостность, доброту, светлую голову. С Днем блондинок!

Блондинки - красота и нежность.

Вы радуете образом своим.

Пусть в вашей жизни неизбежно

Появятся любовь, добро и мир.

Поздравляю самую яркую, красивую и талантливую блондинку! оставайся такой же очаровательной.

С праздником всех блондинок! Сияйте, радуйтесь и радуйте!

Интересные факты о блондинках