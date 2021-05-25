Сотрудники Национальной полиции Украины разоблачили троих криминальных "авторитетов", которые входят в санкционный список Совета Национальной безопасности и обороны.

О об этом сообщают пресс-служба департамента расследований Национальной полиции в своем Тelegram-канале и пресс-служба Нацполиции.

Все трое злоумышленников имеют так называемый статус "смотрящих": за азербайджанской диаспорой в Черкассах, за отделением Херсонского СИЗО и по одному из районов Одесской области.

"Первым двум сообщено о подозрении, в том числе за установление и распространение преступного влияния - они находятся в санкционном списке СНБО, утвержденном соответствующим Указом Президента Украины. Третьего уличили в сокрытии от отбывания назначенного судом наказания", - говорится в сообщении.

Злоумышленника из Черкасс задержали в марте, когда "авторитет" получал деньги, которые требовал от гражданина. Правоохранители получили доказательства его причастности к установлению и распространение преступного влияния в городе и области. Мужчина перераспределял незаконно полученные средства и контролировал запрещенных предметов в местные учреждения отбывания наказаний.

Так называемый "смотрящий" за отделением Херсонского СИЗО отбывает наказание за совершение тяжких преступлений, в том числе и умышленного убийства. Злоумышленник организовал поставки наркотиков в учреждение, в апреле его разоблачили сотрудники полиции. Кроме того, оперативники получили доказательства, что он диктовал так называемые "воровские традиции" другим иждивенцам СИЗО, контролировал "общак", поддерживал связь с представителями регионального криминального мира.

Третьего "авторитета" разоблачили в полицейские Одесской области при попытке избежать наказания, которое ему назначил суд. Сообщается, что злоумышленник имеет связи с криминальной средой, входил в состав организованных группировок, участники которой вымогали деньги и похищали людей.

"В январе 2021 суд признал "авторитета" виновным в совершении разбойного нападения на территории Черниговской области и назначил ему наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. Злоумышленник пытался избежать наказания и скрывался от правоохранителей. Вчера, 24 мая, полицейские задержали его", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Миграционной служба Закарпатской области на своей странице в Facebook, правоохранители обнаружили в Ужгороде гражданина Армении, который входит в санкционный список под номером 600. Под таким номером значится гражданин Республики Армения Гарник Манукян 1986 года рождения.

"Иностранцу отменен вид на жительство и принимается решение о принудительном возвращении из Украины. Это связано с тем, что действия этого человека представляют угрозу национальной безопасности Украины, безопасности общественного порядка, что необходимо для охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в полном списке "воров в законе", против которых ввел санкции президент Украины Зеленский 655 фамилий.

Также "Страна" сообщала, что в Украине задержали "воров в законе" Умку и Лашу.