Бывший глава правления "Приватбанка" Александр Дубилет, которого правоохранители объявили в розыск по подозрению в растрате 8 миллиардов гривен путем злоупотребления служебным положением, имеет гражданство Израиля и постоянно проживает там.

Об этом в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по избранию меры пресечения Дубилету заявил его адвокат.

По словам юриста, его подзащитный направил в суд письмо, в котором сообщил о своем местоположении.

"Сообщил также о том, что в течение длительного времени, а именно с 2017 года, проживает на территории государства Израиль. Это подтверждается документами, которые мы уже предоставили. Сообщил о том, что является гражданином Израиля, то есть на законных основаниях проживает в этой стране", - сказал адвокат.

Защитник также заверил, что Дубилет не может покинуть Израиль "по объективным причинам".

"Учитывая законодательство государства Израиль, на данный момент выехать за границы страны, в том числе и в Украину, физически нет возможности", - сказал он.

В то же время, по словам адвоката, экс-руководитель "Приватбанка" не скрывается от следствия и хочет лично участвовать в судебных заседаниях.

Напомним, 23 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении Дубилету в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге.

В тот же день источники из окружения Дубилета сообщили "Стране" что экс-глава правления "Приватбанка" находится за пределами Украины.

Уже 29 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило Дубилета в розыск. Следствию на тот момент якобы не удалось установить местоположение подозреваемого.